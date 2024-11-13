Последняя перед пенсией: для Дензела Вашингтона написали новую роль

Актер не сказал, какую роль сыграет. Он также дал понять, что появится в продолжении "Черной Пантеры", дав понять, что фильм находится в разработке. Marvel Studios официально не подтвердила его слова.

69-летний американский актер и режиссер Дензел Вашингтон во время разговора с The Today Show на австралийском канале Channel 9 намекнул, что он сыграет роль, написанную режиссером и соавтором сценария "Черной пантеры" Райаном Куглером специально для него перед уходом на пенсию.

Вашингтон подтвердил, что сейчас в разработке находится третья часть "Черной пантеры". Покойный Чедвик Боузман, звезда этого фильма, несколько раз благодарил Дензела за то, что тот оплатил его обучение на программе Midsummer в Британско-американской драматической академии.

Marvel Studios официально не подтвердила, что третий фильм "Черная пантера" находится в разработке, несмотря на раскрытие роли Вашингтона. Однако в августе 2025 года на Disney+ состоится премьера телесериала "Глаза Ваканды", вдохновленного "Черной пантерой".

Несмотря на захватывающие новости, многие поклонники были опечалены, узнав, что Вашингтон уйдет на пенсию после того, как снимется в фильмах "Отелло" и "Король Лир".

Он получил свою первую роль в телевизионном фильме в 1977 году и дебютировал на большом экране в картине 1981 года "Точная копия". Одной из многих наград, полученных Вашингтоном, стала премия AFI Life Achievement Award, которую ему вручил Боузман в 2019 году.

Чедвик назвал Дензела "самым крутым актером на планете".

"Без Дензела Вашингтона не было бы "Черной пантеры". Не только из-за меня, но и из-за всего моего состава, то поколение стоит на ваших плечах. Для меня большая честь теперь знать вас, учиться у вас и работать вместе с вами", – говорил он.

Чедвик Боузман благодарит Дензела Вашингтона, 2019 год

Первый фильм "Черная пантера" имел успех у критиков и коммерческий успех в 2018 году, собрав более $1,3 млрд в прокате. Боузман сыграл Черную пантеру и снялся вместе с Майклом Б. Джорданом, Люпитой Нионго, Летицией Райт и Анджелой Бассетт.

После смерти Чедвика от рака толстой кишки в 2020 году сценарий фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" был переписан. Нионго, Райт и Бассетт повторили свои роли в сиквеле, а Джордан неожиданно сыграл камео.

Сиквел, вышедший в 2022 году, собрал более $850 млн в прокате и получил высокую оценку критиков.

Ранее Фокус писал, что Дензел Вашингтон поссорился с Пи Дидди на белой вечеринке.