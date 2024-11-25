Беременная Меган Фокс вышла в свет в прозрачном платье (фото)

Знаменитость наслаждается четвертой беременностью и буквально светится от счастья.

38-летняя американская актриса и модель Меган Фокс, которая находится на втором триместре беременности, прогулялась по району The Grove в Лос-Анджелесе в прозрачном бордовом платье, продемонстрировав сильно округлившийся живот и нижнее белье, пишет Daily Mail.

Знаменитость, у которой уже есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина, ждет ребенка от своего жениха-музыканта Machine Gun Kelly. Она буквально светится от счастья и демонстрирует миру свое положение.

Длинное платье Меган облегало ее фигуру и не скрывало нижнее белье. Образ она дополнила длинным кожаным пальто в тон наряда и черными босоножками на каблуке.

Волосы она собрала сзади, оставив по бокам пряди.

Легкий макияж подчеркивал природную красоту звезды.

О своей беременности Фокс рассказала 11 ноября, поделившись сексуальной фотографией себя, покрытой черной краской, и демонстрирующей свой живот.

К посту прилагался снимок положительного теста на беременность.

"Ничто никогда не теряется. Добро пожаловать обратно", – говорилось в подписи.

Объявление сопровождалось саундтреком к песне MGK Last November, где упоминается о выкидыше, который она ранее перенесла. В музыкальном ролике можно увидеть пару с девочкой.

Актриса и музыкант вместе с 2020 года и обручилась два года спустя, но до сих пор не связали себя узами брака. Их ребенок должен появиться на свет в марте. Будущие родители знают пол ребенка, но не раскрывают его. Хотя, судя по подписи в соцсети, это может быть девочка, поскольку выкидыш, который перенесла Меган до этой беременности, был женского пола.

Ранее Фокус писал, что беременная в четвертый раз Меган Фокс снялась в кружеве, а один из инсайдеров рассказал, как ее положение повлияло на отношения с женихом.