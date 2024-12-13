Искал наркотики и девушек: всплыли новые детали последних часов жизни Лиама Пейна

Следователи, которые ведут дело о смерти артиста, обнародовали переписку Лиама Пейна в день его гибели.

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Спустя почти два месяца после трагической гибели 31-летнего певца Лиама Пейна, экс-участника группы One Direction, всплывают все новые факты того трагического вечера, когда жизнь звезды оборвалась. Как пишет Daily Mail, в последние часы жизни Пейн сказал персоналу отеля, что они "бесполезны", потому что не могут достать кокаин, и написал секс-работнице, предложив $5000 за то, чтобы она пришла к нему в отель, за несколько часов до смерти.

Эстебан Грасси, главный администратор отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, который сейчас находится под официальным расследованием, заявил, что Пейн звонил "настойчиво", чтобы попросить алкоголь и спросить, где он может достать кокаин. Когда сотрудник ответил, что не может помочь, певец якобы оскорбил его. Он также заказал несколько бутылок спиртоного и машину, чтобы поехать и забрать секс-работницу в четырех милях от отеля.

В сообщениях, предоставленных прокурорам, полученных аргентинским журналистом Мауро Сзетой и опубликованных на его сайте VíaSzeta, по-видимому, был указан номер телефона из юго-восточной Флориды, с которого отправлялись сообщения эскортнице в WhatsApp. В сообщениях содержалась ссылка на профиль Лиама в Instagram с эскортом, а затем вопрос, не хочет ли она "поиграть".

"У меня есть целый день… Я бы подарил тебе $5000. Ты приходишь ко мне в отель, мы развлекаемся, только я и ты", – говорилось в сообщениях.

Как утверждается в сети, это видео Лиам Пейн опубликовал за час до смерти

Заметив, что на заднем плане WhatsApp эскорта изображена другая женщина, отправитель сообщения, предположительно Пейн, спрашивает: "Кто твоя подруга, ты хочешь ее привести?"

Эскортница ответила: "Давай, Ноэ [так в оригинале] до 7 вечера, $5000 на двоих, это целый день для нас двоих".

Человек, отправивший сообщение, предположительно Пейн, отвечает: "Хорошо, но банковский перевод".

До этого Грасси сказал, что в понедельник 14 октября ему написал посыльный после ссоры с Пейном, когда тот отнес корзину с фруктами в номер певицы.

"Он пригласил меня в свой номер (что, кстати, было катастрофой) и спросил, могу ли я достать ему кокаин. Я ответил: "Прошу прощения, сэр, но ни я, ни кто-либо из персонала не можем помочь вам с таким обслуживанием", на что он ответил, что я "бесполезен" и что мне следует убраться с его глаз. Я немного испугался, так как его манеры были не очень вежливыми", – рассказал посыльный по фамилии Бенитес.

Номер Лиана Пейна в день его смерти

В сообщениях аргентинских СМИ упоминаются имена официанта Бариана Пайза, работника отеля Эсекьеля Перейры и аргентинского бизнесмена Роджера Нореса, обвиняемых в предоставлении наркотиков за плату. Норес также обвиняется в том, что бросил Пейна перед смертью. Прокуроры утверждают, что он фактически был менеджером Лиама, пока тот был в Аргентине, контролируя его расходы и давая ему деньги на наркотики.

Звезда One Direction сломал себе череп и мгновенно умер от "очень серьезных травм", когда он упал с балкона третьего этажа отеля в Аргентине 16 октября. Спустя больше месяца после смерти его похоронили в Великобритании.

Ранее Фокус писал, что Лиам Пейн терроризировал семью экс-возлюбленной интимными снимками и видео.