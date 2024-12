Только пальто и сапоги: Майли Сайрус показала откровенное фото

Майли Сайрус переживает второе рождение в профессии и стоит на пороге новых достижений. При этом она не забывает периодически напоминать, что ко всему прочему находится и в прекрасной физической форме.

32-летняя американская певица и обладательница "Грэмми" Майли Сайрус поделилась с почти 214 миллионами своих подписчиков в Instagram горячим кадром, где она позирует топлес, прикрыв грудь только верхней одеждой.

На фото авторства Тистл Браун артистка позирует на белом плюшевом кресле в сером длинном пальто и черных ботфортах. Ее волосы распущены и спадают по плечам, а сама Майли пристально смотрит в камеру.

Майли Сайрус в образе страсной дивы Фото: Instagram @mileycyrus

Фото появилось после того, как Сайрус стала номинанткой на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная песня" за "Beautiful That Way", трек, прозвучавший в фильме "Последняя танцовщица". Она поблагодарила в Instagram своих соавторов и главную актрису фильма Памелу Андерсон за то, что они "поделились с нами своим моментом".

"Для меня большая честь быть номинированной на "Лучшую оригинальную песню" вместе с моими друзьями и коллегами Эндрю Уайеттом и Ликке Ли на церемонии вручения премии "Золотой глобус" и премии "Выбор критиков". Памела любезно делится с нами своим моментом. Я продолжаю болеть за нее, так здорово наблюдать, как она сияет. Спасибо Джиа Коппола за приглашение стать частью вашего драгоценного фильма "Последняя танцовщица" — говорила она.

Песня, за которую Майли Сайрус номинирована на "Золотой глобус"

82-я ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус" запланирована на 5 января 2025 года в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Другими номинантами на премию "Лучшая оригинальная песня" стали "Compress/Repress" из "Претендентов" Трента Резнора и "El Mal" из "Эмилия Перез" Клемана Дюколя.

В фильме "Последняя танцовщица" 57-летняя Андерсон играет роль Шелли, профессиональной танцовщицы и певицы, работающей в Лас-Вегасе. Картина исследует такие темы, как переосмысление и самопознание, что хорошо сочетается с культовой личностью актрисы.

В сентябре Майли Сайрус стала фигуранткой судебных разбирательств из-за своего суперхита "Flowers". Компания Tempo Music Investments подала иск в федеральный суд Лос-Анджелеса против певицы и соавторов Грегори Хайна и Майкла Поллака, обвинив их в том, что они скопировали части песни Бруно Марса 2013 года "When I Was Your Man". При этом Бруно Марс не назван истцом. В Tempo Music заявили, что они владеют частью "When I Was Your Man", купленной у соавтора Филипа Лоуренса.

