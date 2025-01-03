Максим Галкин показал новое фото 75-летней Аллы Пугачевой

Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой, где 75-летняя певица выглядит элегантно в белом и черном образе.

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Российский шоумен Максим Галкин поделился новым фото своей жены, певицы Аллы Пугачевой. Сделал он это вчера, 2 января, на своей странице в Instagram.

На изображении 75-летняя Пугачева сидит за столиком в заведении, одетая в белую рубашку, черный пиджак и галстук. Волосы артистки имеют легкую укладку с кудрями. Также на фото можно увидеть легкий макияж. 47-летний Галкин дополнил фото эмодке, что символизирует влюбленность.

Заметим, в последнее время Максим Галкин все чаще начал делиться семейными фото и фото жены. Супруги поженились 23 декабря 2011 года и воспитывают двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать 18 сентября 2013 года.

После того как Галкин резко осудил полномасштабное вторжение России в Украину, он вместе с Пугачевой и детьми покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр "иностранных агентов". Сейчас шоумен гастролирует по Европе и Америке, активно высмеивая Владимира Путина, которого разыскивает Международный уголовный суд.

Что касается Пугачевой, то в июле 2024 года она объявила условия своего возвращения на сцену: "Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер", — отметила она.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.

Кроме этого, Фокус писал, что Максим Галкин и Алла Пугачева показали своих детей в день их 11-летия.