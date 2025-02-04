Канье Уэст проигнорировал Бьянку Цензори

После вечеринки рэпер похвастался успехом его выходки, показав количество поисковых запросов с именем Бьянки Цензори.

Related video

30-летняя Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, к которой после ее выходки с обнажением на "Грэмми 2025" приковано внимание всего мира, попала в неловкую ситуацию на частной вечеринке, организованной музыкантом после ухода с церемонии. На этот момент обратил внимание таблоид Daily Mail.

На мероприятии, устроенном в клубе Living Room Club девушка решила показать свои вокальніе данніе и спела в караоке песню Адель "Rolling In The Deep". На ней было черное полупрозрачное боди, под которым традиционно не наблюдалось нижнее белье.

Бьянка всячески пыталась обратить на себя внимания мужа, поя и танцуя, но тот с каменным лицом уставился в свой телефон и что-то читал в нем. В конце концов он забрал у нее микрофон и взялся исполнять один из своих треков.

На видео, опубликованных на фан-странице Уэста в Instagram Бьянка активно отплясывает вместе с гостями вечеринки и даже обнимается с каким-то мужчиной за спиной у рэпера. При этом она выглядит очень довольной, чего не скажешь о ее лице во время перфоманса на "Грэмми 2025".

После скандала на церемонии Канье раскритиковал ее, назвав скучной. Несмотря на то, что он был номинирован на награду, в помещение, где проводилось мероприятие, он даже не дошел. После раздевания Бьянки пару попросили на выход.

Канье и его жена сели в свой хромированный Maybach за $500 тысяч и уехали прочь.

Тем временем эксперты гадают, что чувствовала Бьянка, и пытаются обнаружить тайные просьбы о помощи. Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, считает, что жена Уэста подавляла страх и чувствовала себя очень некомфортно, обнажаясь перед камерами.

В свою очередь Канье похвастался тем, что имя его жены стало самым популярным запросом в Google. В сторис Instagram он поделился скриншотом результатов поиска, на которых "bianca censori grammys" было найдено на пять миллионов запросов, что выше поиска победителей премии "Грэмми".

Бьянка по поисковым запросам переплюнула победителей "Грэмми 2025"

Он также выставил на продажу черное боди Бьянки, в котором она была на вечеринке, и разместил снимок "невидимого платья" с красной дорожки "Грэмми 2025".

То самое платье, которое не прячет ничего

Из-за скандала на "Грэмми" Канье потерял контракт на $20 миллионов на выступление в Японии. В мае он должен был выступать с двумя концертами в Tokyo Dome в мае, но теперь инвесторы передумали.

"Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Этот трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с ужасом. Япония переживает культурное пробуждение в отношении прав женщин, и движение MeToo здесь действительно сильно. То, что он сделал, рассматривается как акт принудительного контроля, что совершенно неприемлемо. Он совершенно неправильно оценил Японию в культурном плане", – объяснил источник.

Его американские коллеги и сторонники также возмущены трюком, который был устроен перед рекламными щитами с просьбой о благотворительных пожертвованиях для помощи тем, кто потерял свои дома и жизни в лесных пожарах в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, как минутный перфоманс с обнаженкой спас всю церемонию "Грэмми 2025".