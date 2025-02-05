Джулия Фокс повторила голый образ Бьянки Цензори (фото)

Дизайнеры активно продвигают тренд на невидимые платья, и Фокс снялась в одном из них.

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Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс, американо-итальянская модель и актриса, известная своей любовью к эпатажным и откровенным нарядам, поневоле повторила нашумевший образ Бьянки Цензори. Она снялась в новом рекламном кампейне бренда Christian Cowan в абсолютно прозрачном платье. Соответствующие фото и Джулии, и платья во всех подробностях появились на странице дизайнера в соцсети.

Платье выполнено из полностью прозрачной и невидимой сеточки. Однако, в отличие от наряда жены Уэста, в этом платье причинные места прикрыты аппликацией из красных перьев, а сзади – шнуровкой.

Перед объективом Фокс, которая часто кардинально меняет цвет волос, предстала с рыжей стрижеой пикси и тонкими бровями-ниточками.

На нашумевшей церемонии "Грэмми 2025" Джулия отличилась своим нарядом, придя в наряде из топа и юбки из чулок, под которые, правда, надела нижнее белье. Яркой частью ее образа стали резиновые желтые перчатки для мытья посуды с белыми манжетами, которые очень контрастировали с остальными вещами черного цвета. Неудивительно, что она попала в список знаменитостей, одетых хуже всех.

В свое время Джулия Фокс встречалась с Канье Уэстом, но их роман не был продолжительным. Она сумела использовать свалившуюся на нее популярность, став востребованной моделью, написала книгу и активно продвигает сама себя, став заметной фигурой в модной индустрии. По ее словам, она жалеет об этих отношениях.

Ранее Фокус писал, что совсем недавно Фокс снялась в рекламе косметического бренда совершенно обнаженной в вагоне метро.