Джулия Фокс явилась "топлес" на модный показ (фото)

Модель любит эпатаж, но старается не пересекать черту.

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Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс, которая недавно отметила свое 35-летие, вызвала ажиотаж, появившись "топлес" на показе I Only Wear MAC для Недели моды в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Она продемонстрировала образ, который был весьма неоднозначным: несмотря на всю одежду, она все же был полуобнаженный.

Джулия надела классический двубортный бежевый тренч длиной миди, который почти полностью закрывал ее фигуру. Он имел приятный свободный крой, несмотря на то, что был туго затянут вокруг ее тонкой талии, и доходил до середины ее икр.

Под верхней одеждой модель носила нечто наподобие топа цвета оранжево-коричневого цвета, который, казалось, был отлит по ее обнаженной груди. Знаменитость периодически распахивала верх тренча, чтобы продемонстрировать пикантную деталь гардероба.

Модель продемонстрировала пикантный топ

Джулия надела оранжевые бежевые чулки и завершила образ бежевыми туфлями Jimmy Choo, украшенными несколькими узорами.

Фокс обесцветила брови, добавила дымчатые тени для век и гладко зачесала волосы назад.

Как и Бьянка Цензори, Джулия очень любит демонстрировать свое тело на публике и в рекламе. Недавно она снялась для косметического бренда, спустившись в метро в чем мать родила, а затем примерила невидимое платье в кампейне очередного модного дизайнера. Правда, в отличие от скандального наряда жены Канье Уэста, это было чуть скромнее, поскольку все интимные места закрывала апликация из перьев.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс совершила каминг-аут после расставания с Канье Уэстом.