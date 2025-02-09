59-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини: в чем ее секреты (фото)

Знаменитость поздравила свою подругу с днем рождения архивным и свежим фото. Ранее она рассказывала, каких правил придерживается в питании.

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59-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в белоснежном бикини. Снимками звезда экрана делится в Instagram с более 3 млн подписчиков.

Херли поздравила свою подругу с днем рождения.

"С днем рождения Трин-а-линг. Чтобы мы вместе позировали в наших бикини еще много лет", — написала Элизабет.

Сара-Джейн Данкансон "Тринни" Вудолл — британская предпринимательница, бизнес-леди и основательница косметического бренда Trinny London. 8 февраля ей исполнился 61 год.

На первом фото женщины позировали в 1994 году топлес.

Элизабет Херли с подругой Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

А на втором именинница и ее подруга предстали уже через 30 лет — в 2024. Элизабет позировала в белом бикини, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Тем временем Сара-Джейн Данкансон предстала в синем купальнике, головном уборе и также прикрыла свои глаза от солнца очками.

В комментариях пользователи сети начали шутить, что стоило подробнее воссоздать фото 1994 года.

Элизабет Херли с подругой Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

К слову, самой Элизабет Херли через несколько месяцев исполнится 60 лет. Она время от времени удивляет своих поклонников, демонстрируя стройную фигуру в купальниках на отдыхе.

Секреты фигуры Элизабет Херли

Актриса не придерживается строгих диет, однако несколько правил питания все же имеет.

"Мои вкусы довольно простые — я не пью странные зеленые соки или что-то вроде этого. Я всегда слежу за тем, что я ем. Я никогда не хотела есть обработанную пищу. Еще в подростковом возрасте я всегда смотрела на этикетки на продуктах питания", — говорила Херли

А недавно Элизабет внесла новые изменения, отказавшись от расфасованных сэндвичей.

Напомним, Элизабет Херли примерила яркое бикини.

Также Фокус писал о том, как выглядит 22-летний сын Элизабет Херли.