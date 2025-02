Ким Кардашьян обыграла скандальный образ Бьянки Цензори на публике

Владелица бренда нижнего белья и одежды для дома все чаще выбирает для выхода в свет максимально невидимые наряды, которые буквально сливаются с ее телом.

44-летняя американская бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян посетила вечеринку по случаю 60-летия Криса Рока в клубе Crane в Нью-Йорке, и многие отметили, что ее наряд очень перекликался с похожим ансамблем Бьянки Цензори, хоть и был куда скромнее, пишет Daily Mail.

Она появилась в комбинезоне абсолютно телесного цвета, который включал в себя и обувь такого же цвета, спрятанную под тканью. Поверх него Ким накинула шубу, в похожей на которую в свое время появилась на публике жена Канье Уэста. Правда, в отличие от Ким, Бьянка не стала надевать под колготы нижнее белье.

Она собрала волосы в пучок, гладко зачесав их.

На мероприятии присутствовал и бывший бойфренд знаменитости, комик Пит Дэвидсон. Недавно стало известно, что он удалил подавляющую часть татуировок со своего тела, в том числе и четыре тату с именами детей Ким Кардашьян.

Пара, которая закрутила роман после встречи в эпизоде ​​шоу Saturday Night Live в 2022 году. Они попали в заголовки после того, как поцеловались во время сценки полета на ковре-самолете Алладина. Это был сценический поцелуй, но все равно немного зажигательно", — позже рассказала Ким в подкасте Not Skinny But Not Fat.

Они начали встречаться всего месяц спустя. Бывшая пара даже посетила Met Gala в 2022 году вместе и поделилась фотографиями в социальных сетях, на которых они были одеты в одинаковые пижамы.

Их роман продлился лишь девять месяцев, после чего они расстались.

Возвращаясь к Ким Кардашьян, отметим, что она часто копирует стиль Цензори, однако старается не перегибать палку и помнит о том, что она – многодетная мать. В то же время знаменитость шокирована выходкой Бьянки на "Грэмми", которая появилась на красной дорожке обнаженной, надев лишь прозрачное телесное платье.

В свое время Ким просила жену Уэста одеваться поскромнее рядом с ее детьми, однако та не всегда слушалась.

