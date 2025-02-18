Сестра Бьянки Цензори похвасталась фигурой в откровенном боди (фото)

Анджелина копирует смелый стиль своей знаменитой родственницы, хотя все же старается не пересекать грань приличия.

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Пока 30-летняя Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, после скандала с обнажением на "Грэмми 2025" ушла в тень, ее младшая сестра Анджелина не теряет возможности напомнить о себе. 20-летняя девушка поделилась в сторис Instagram она позировала, примерив пикантное боди, которое не скрывало ее фигуру.

Анджелина сфотографировалась в черном боди с глубоким декольте и вырезами, дополнив образ плотными колготками и красным блеском для губ.

Тем временем вокруг брака ее сестры множатся слухи о ее скором разводе со скандальным музыкантом. Поговаривают, что Бьянка и Канье договорились о том, что девушка получит выплату в $5 млн после двух лет брака.

Источник, близкий к рэперу, подтвердил, что супруги расстались, и в ближайшие дни ожидается юридическое заявление о расторжении брака.

Вполне вероятно, что Бьянка сейчас находится в их доме стоимостью $35 млн в Беверли-Парк-Норт в Лос-Анджелесе, а Канье может вернуться в ближайшие дни в Токио, где он провел большую часть прошлого года, проживая в отеле.

Майло Яннопулос, который ранее работал с Уэстом над его недолгой президентской кампанией, ранее выступил с опровержением якобы от имени пары, заявив, что супруги находятся в Лос-Анджелесе и с нетерпением ждут возможности провести День святого Валентина вместе. Однако после праздника его слова не нашли ни подтверждения, ни опровержения.

Семья Бьянки была шокирована ее поступком на красной дорожке и не рада повышенному вниманию СМИ. От девушки открестилась семья ее бывшего австралийского бойфренда Ника Форджионе, с которым даже после окончания шестилетнего романа Цензори поддерживала теплые отношения.

Ранее Фокус писал, что голая Бьянка Цензори запустила новый тренд в пластической хирургии. Теперь женщины, которые раньше гонялись за нереально стройными фигурами, мечтают о естественных выпуклостях.