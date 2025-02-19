Бьянка Цензори подверглась новым обвинениям

Это не первое подобное обвинение в сторону девушки, хотя ранее она через своего представителя опровергала все сказанное.

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30-летняя Бьянка Цензори, жена скандального 47-летнего рэпера Канье Уэста, которая после выходки на "Грэмми 2025" переживает не лучший период своей жизни, снова оказалась на слуху. Она подверглась новым обвинениям по поводу того, что отправляла порно сотруднику Yeezy до замужества с музыкантом. Об этом в интервью ресурсу Substack рассказал бывший старший дизайнер бренда Канье Пьер-Луи Оурей.

По его словам, после того, как австралийку наняли в качестве архитектора, она начала отправлять откровенный и провокационный контент, когда они обсуждали потенциальные образы для бренда.

"Это было просто странно, но в то время я не знал, что с этим делать", – отметил он.

Оурей начал работать на Канье в 2020 году и сказал, что все шло хорошо, даже несмотря на опоздания и поведение звезды. Все стало меняться, когда в браке Уэста с Ким Кардашьян возникли серьезные проблемы.

"После 2021 года это было похоже на насилие, манипуляцию, переработку. Это было худшее, что можно себе представить", – констатирует дизайнер, сравнив работу в Yeezy с пребыванием "в секте", поскольку Канье начал действовать более хаотично и делиться противоречивыми мнениями, что привело к тому, что другие сотрудники последовали его примеру.

Это не первый раз, когда Цензори обвиняют в таком поведении, поскольку ранее она отрицала обвинения в том, что отправляла порнографию сотрудникам Yeezy, включая несовершеннолетних, в июле 2024 года.

Уэст и Цензори стали самой скандальной парой американского шоу-бизнеса Фото: Getty

Несколько месяцев назад в федеральном иске, поданном в Калифорнии, утверждалось, что Бьянка отправила сотруднице ссылку на "жесткий" сексуальный контент после того, как ее муж объявил о запуске своего бизнеса по производству фильмов для взрослых Yeezy Porn в конце апреля.

В документе говорилось, что видео были доступны для несовершеннолетних сотрудников, но она не была названа ответчиком по иску. Там просто использовалась история, чтобы проиллюстрировать рабочую среду в приложении стримингового сервиса YZYVSN.

Жена артиста опровергла обвинения через бывшего руководителя аппарата Уэста, Майло Яннопулоса, который сообщил СМИ, что в то время у него было разрешение говорить от ее имени.

"Бьянка уполномочила меня подчеркнуть, что любые утверждения о том, что она показывала или заставляла показывать порнографические материалы несовершеннолетним, являются оскорбительными, отвратительными, отвратительными и категорически и полностью ложными", — говорится в заявлении.

Недавно Канье в социальных сетях заявил, что у него "власть" над его женой Бьянкой Цензори, и назвал ее спорное обнаженное платье для Грэмми "лучшим образом всех времен".

После обнажения девушки на "Грэмми 2025" появилась информация, что ее двухлетний брак с Уэстом подходит к концу, и пара сейчас не живет вместе. Кроме того, рэпер якобы пообещал ей $5 миллионов отступных после развода.

Ранее Фокус писал, что голая Бьянка Цензори запустила новый тренд в пластической хирургии.