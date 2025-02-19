Бывшая девушка Puff Daddy беременна третьим ребенком (фото)

Пережив почти 11 лет унижений с Шоном Комбсом, Кэсси уже шестой год счастлива в браке с Алексом Файном.

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38-летняя американская певица Кэсси Вентура сообщила, что ждет третьего ребенка от мужа Алекса Файна, опубликовав соответствующий пост в Instagram. Она поделилась черно-белыми снимками, на которых позирует с дочерьми, 5-летней Фрэнки и двухлетней Санни, и демонстрирует заметно округлившийся живот. Также рядом с ней запечатлен и ее муж.

Снимок она подписала, использовав эмодзи беременности, синее сердечко и добавила "#3".

Алекс и Кэсси поженились на частной церемонии в августе 2019 года, а уже через два года у них родилась дочь Фрэнки. В марте 2021-го у на свет появилась и Санни.

Радостная новость о грядущем пополнении появилась через три месяца после того, как Кэсси обвинила бывшего бойфренда, музыкального магната Шона "Дидди" Комбса в неоднократном физическом насилии и изнасиловании, подав иск на $30 миллионов.

54-летний музыкант в настоящее время находится за решеткой. В сентябре прошлого года его обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вымогательстве. Суд по его делу назначен на 5 мая.

R&B-певица Кэсси состояла в отношениях с Комбсом в течение 11 лет. Они тайно начали встречаться в 2007 году, через два года после первой встречи, когда Кэсси было всего 19 лет. Их роман стал достоянием общественности в 2012 году, и они расстались шесть лет спустя, в 2018 году. Вентура подала иск против Комбса за "изнасилование и неоднократное физическое насилие в течение примерно десятилетия" 16 ноября 2023 года. В нем она утверждала, что незадолго до окончания их отношений он силой ворвался к ней домой и изнасиловал ее. Также в документе говорилось, что Комбс якобы накачивал ее наркотиками, запугивал и заставлял заниматься сексом с мужчинами-работниками секс-индустрии прямо у него на глазах на протяжении всего их романа.

Пи Дидди урегулировал дело всего через день.

Шон Комбс и Кэсси Вентура Фото: Getty

В марте прошлого года в сеть попали шокирующие кадры с камер наблюдения, где Комбс жестоко нападает на Кэсси в отеле InterContinental в Сенчури-Сити, Лос-Анджелес, в 2016 году. Знаменитость, обернутый в одно полотенце, преследует ее по коридору, а затем хватает ее за затылок и швыряет на землю, избивая ногами.

Певица прокомментировала видео:

"Спасибо за всю любовь и поддержку от моей семьи, друзей, незнакомцев и тех, с кем мне еще предстоит встретиться. Излияние любви создало для меня место, где я в молодости могла обосноваться и чувствовать себя в безопасности, но это только начало. Проблема — домашнее насилие. Оно сломало меня и сделало меня тем, кем я никогда не думала, что стану. Благодаря упорной работе мне сегодня лучше, но я всегда буду восстанавливаться после своего прошлого".

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