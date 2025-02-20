Галь Гадот в нижнем белье украсила обложку журнала (фото, видео)

Галь Гадот в интервью глянцу рассказала, как изменилась ее жизнь за последний год.

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39-летняя Галь Гадот, израильская актриса и модель, сделавшая успешную карьеру в Голливуде, снялась для нового номера испанской версии журнала Harper's Bazaar. Она не только примерила брендовые вещи, но и дала развернутое интервью по видеосвязи из своего дома в Лос-Анджелесе.

По случаю премьеры новой адаптации диснеевской классики "Белоснежка" знаменитость рассказала о годе, который, как она утверждает, изменил для нее все.

Перед камерой Галь позировала в элегантных ансамблях от Courreges, Tom Ford, Coperni, Chanel, Balmain, Marc Jacobs, Isabel Marant, Saint Laurent, Issey Miyake и украшениях от Tiffany & Co. Гадот перевоплощалась то в нежную и ранимую музу, то в деловую и уверенную в себе леди, то в роскошную королеву светских вечеринок. На одном из фото она позирует в трикотажном комплекте нижнего белья подчеркнуто большого размера с брошью в виде маргаритке.

Опыт позирования у Галь огромный, потому что в индустрии моды она – не новичок. В 2004 году, в возрасте 18 лет, она победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Девушка снималась в рекламе элитных местных брендов, а также для обложек модных журналов. Два года Галь Гадот отслужила в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Фото с Галь было опубликовано на первой странице New York Post.

Во время двухлетней обязательной военной службы она знакомится с Яроном Версано, застройщиком, которому в 2008 году говорит "да". С тех пор в браке она родила четырех детей и завоевала мировую славу в кино.

Возвращаясь к свежему интервью, отметим, что ровно год назад, на восьмом месяце беременности, Гадот перенесла экстренную операцию по поводу "обширного" тромбоза сосудов головного мозга. Перед тем как войти в операционную, Галь решила, что имя ее дочери будет Ори ("мой свет" на иврите), потому что она станет той вспышкой света, которая осветит конец туннеля. Сегодня, полностью выздоровев, она признается, что этот эпизод что-то изменил внутри нее.

"Такой близкий к смерти опыт заставил меня чувствовать себя более благодарной и более причастной к собственной жизни. Я стараюсь напоминать себе каждый день, что мне нужно замедлиться и делать все в своем собственном темпе", – говорит актриса.

Красота и служба в армии принесли ей первую заметную роль. Умение обращаться с оружием обеспечило ей роль Жизель в саге "Форсаж". Когда она уже собиралась сдаться и уехать из Лос-Анджелеса, устав от акцента, ограничивающего ее возможности архетипом "международной девушки", ей позвонили и пригласили сняться в фильме "Чудо-женщина", который собрал более 800 миллионов евро летом 2017 года.

"Люди превыше всего видят успех, известность и славу, но этот путь полон испытаний, препятствий и трудных моментов. Это очень кропотливая и очень стрессовая работа, поэтому я постоянно говорю себе, что должна наслаждаться путешествием", – признается Галь.

Материнство стало одним из таких испытаний. Хотя немногие актрисы, находящиеся на вершине творческого Олимпа, решают поставить семью выше профессиональной карьеры до достижения 40-летнего возраста, она уже сделала это четыре раза. Помимо Ори, Альма (13 лет), Майя (7 лет) и Даниэлла (3 года) воплотили мечту актрисы о большой семье, которая превзошла все ее профессиональные амбиции.

"Я знаю, что заплатила цену, но это неизбежно. Я теряла роли, потому что была беременна или потому что только что родила ребенка и не могла работать. Но жизнь такова, мы все расставляем приоритеты. Это интересно, потому что мой муж часто говорит мне: чем я успешнее, тем выше взлетает змей. Поэтому мне еще большенужно пустить корни", – подчеркивает актриса.

По ее словам, она всегда стремилась быть нормальной:

"Я стараюсь воспитывать своих дочерей нормальными, чтобы они не чувствовали себя вправе на что-либо только потому, что мы знамениты".

Галь Гадот с мужем и дочерьми Фото: Instagram gal_gadot

В прошлом году ее имя попало в заголовки политической прессы как активистки, выступающей в защиту и память жертв нападений ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года. Гадот жаждет скорейшего освобождения заложников и вновь заявляет о своем желании достичь "дипломатического соглашения, которое позволит всем сторонам за столом переговоров жить хорошей и процветающей жизнью".

"Я знаю, это звучит банально, но так же, как нас учат ненавидеть, усиливая антисемитизм, нас также можно научить любить. Я хочу верить, что любовь — это сила, которая движет миром. Война — это поражение для всех. Ненависть ужасна. Она отравляет внешний мир и ненавистника", – считает звезда.

Она уверена, что никогда нельзя терять надежду:

"Говорят, что перед рассветом всегда темнее всего. Поэтому я надеюсь, что это ужасное место, где мы сейчас находимся, приведет нас к переменам, к которым мы все стремимся. Свет победит".

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот показала фильм о террористической атаке ХАМАС.