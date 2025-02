Билли Айлиш появилась на публике с "голой" грудью (видео)

Рисунок на футболке певицы был настолько реалистичным, что фанаты не сразу поняли подвох.

Related video

23-летняя американская певица Билли Айлиш в рамках своего тура Hit Me Hard and Soft прибыла в Сидней (Австралия) Певицу сняли, когда она сходила с частного самолета в аэропорту, и внимание фанатов привлекла ее одежда. Кадры уже облетели соцсети.

Дело в том, что знаменитость щеголяла в футболке с рисунком, который имитировал обнаженную женскую грудь. Он был настолько реалистичным, что многие подумали, что Билли действительно прилетела топлес, чтобы еще больше удивить своих поклонников.

Айлиш дополнила свой пикантный наряд длинным ожерельем, черной резинкой для волос на запястье и парой очков Oakleyза $269 долларов. Артистка на этой неделе даст четыре концерта на сиднейской арене Qudos Bank.

Поклонники знаменитости с нетерпением ожидали ее прибытия. Они даже разбили палаточный лагерь, чтобы перед концертом занять лучшие места в фан-зоне.

Родившаяся в Лос-Анджелесе певица даст 12 аншлаговых австралийских концертов в Брисбене, Сиднее и Мельбурне. Ее первый концерт состоялся на прошлой неделе во вторник в Brisbane Entertainment Centre, а последний состоится 8 марта на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Это первое выступление Билли в Австралии с 2022 года.

В мировом туре в поддержку альбома Hit Me Hard and Soft запланирован 81 концерт. О нем певица сообщила еще в апреле прошлого года.

Среди ее предыдущих туров – Don't Smile at Me, тур When We All Fall Asleep и мировой тур Happier Than Ever.

Ранее Фокус писал, что Билли Айлиш стала самой популярной певицей в мире и зареклась говорить о своей личной жизни.