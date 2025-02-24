Внезапно: Бьянка Цензори удивила новым нарядом на публике

Бьянка была одета с ног до головы, а ее лицо скрывала маска.

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30-летняя Бьянка Цензори, вызвавшая ажиотаж на "Грэмми 2025" полным отсутствием белья под прозрачным платьем на красной дорожке, появилась одетой с ног до головы на премьере своего фильма с Канье Уэстом в Лос-Анджелесе, пишет Page Six.

Ее сфотографировали, когда она шла, держась за руку с мужем возле склада в Кореа-тауне в Лос-Анджелесе. Хотя ее лицо было полностью скрыто на протяжении всего мероприятия, инсайдер сообщил, что спутницей Уэста на самом деле была его жена.

Пару проводили в угол склада, который был отгорожен и охранялся.

Проект, названный "модным фильмом", содержит несколько эпизодов, где Бьянка демонстрирует обнаженное тело в прозрачном боди, катаясь по полу в светлом парике. В другой сцене Цензори в другой сцене щеголяла в обтягивающем белье и позировала опять же на полу, демонстрируя свою фигуру. В фильме она даже обрезала волосы.

После премьеры 47-летний Уэст отправился в Instagram, чтобы восхититься своей женой, а также выложил фотографию постера фильма, где она лежала на полу без одежды.

"Я так горжусь своей женой, что она сыграла главную роль в своем первом художественном фильме, снятом в Японии режиссером Ванессой Бикрофт, продюсером которого являюсь я", – говорится в подписи.

На прошлой неделе информатор сообщил журналистов, что скандальный дуэт выпустит совместный фильм.

"Я бы описал это как своего рода фильм о моде. Это взгляд на его [Канье] видение ее – если бы мы увидели ее его глазами. Спокойствие и хаос. Это было сосредоточено на Бьянке", – объяснил источник.

Уэст и Цензори, которые поженились в декабре 2022 года, похоже, выступили единым фронтом после того, как СМИ написали, что они расходятся после двух лет брака.

"С нее хватит. Футболка со свастикой [которую он продавал] стала последней каплей. Она сказала ему, что она не такая, и что ее нельзя ассоциировать с этим", — поделился человек из окружения девушки, добавив, что недавние антисемитские высказывания рэпера довели ее до крайности.

Вместе с тем, информатор рассказал, что Уэст верит в возвращение Бьянки, поскольку ранее она уже так делала.

Совместным появлением скандальная пара опровергла слухи о проблемах в браке.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян узнала о романе Канье Уэста с Бьянкой и уволила ее.