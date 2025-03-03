Раскрыта реакция Деми Мур на поражение на "Оскаре-2025" (видео)

Статуэтку забрала Майки Мэдисон, сыгравшая секс-работницу, влюбленную в сына российского олигарха. "Анора" также стала лучшим фильмом вечера.

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Раскрыта однословная реакция Деми Мур на ее потерю премии "Оскар" за лучшую женскую роль, которую получила Майки Мэдисон. Об этом пишет Daily Mail.

Деми Мур не получила статуэтку "Оскара"

62-летняя звезда "Субстанции" могла забрать домой трофей после того, как она выиграла все основные награды, кроме BAFTA, накануне церемонии "Оскар".

Впрочем, 25-летняя Мэдисон, звезда фильма "Анора" стала победительницей этой ночи, а камеры зафиксировали реакцию Деми Мур на свое поражение.

Никола Хиклинг, которая читает по губам, прокомментировала этот момент: "Деми говорит "приятно", но она не улыбается, когда это говорит. Ее тело почти кивает, как будто ей пришлось заставить себя сказать это".

Деми Мур соревновалась с Майки, Фернандой Торрес, Карлой Софией Гаскон и Синтией Эриво.

После получения статуэтки Мэдисон, сыгравшая секс-работницу Анору, которая влюбилась в сына российского олигарха, сказала: "Я также хочу еще раз признать и почтить сообщество секс-работников. Я буду и в дальнейшем поддерживать и быть союзником. Все невероятные люди, женщины, которых я имела честь встретить из этого сообщества, были одним из самых ярких моментов этого невероятного опыта".

Она завершила свою речь, отметив своих других номинантов, в том числе Деми.

Майки сказала: "Я также просто хочу отметить продуманную, умную, красивую, увлекательную работу моих коллег-номинантов. Для меня большая честь быть признанной вместе со всеми вами".

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"Анора" — о чем фильм с российскими актерами, который получил Оскар – 2025

"Анора" также стала лучшим фильмом вечера. Кроме этого, ее признали в категориях — "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма". В ленте снялись российские актеры — Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Трейлер фильма "Анора"

После основной церемонии награждения Деми Мур избегала Мэдисон на вечеринке Vanity Fair.

Напомним, латвийский мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" получил "Оскар".

Также Фокус писал о том, как прошла церемония "Оскар-2025".