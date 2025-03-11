Бьянка Цензори покаталась на роликах в прозрачном белье

Снимки Бьянки сделал ее стилист Гадир Раджаб, когда она находилась в Италии вместе с мужем.

Related video

30-летняя Бьянка Цензори, жена скандального американского рэпера Канье Уэста, снова выдала в эфир порцию откровенного контента. На странице девушки в Instagram появилось множество фото, на которых она изображена во время катания на роликах.

Отличительной особенностью всех фото является то, что Бьянка позирует в почти прозрачном нижнем белье, состоящем из трусов телесного цвета и топа, который практически ничего не скрывает. Ансамбль завершают ролики, защитные налокотники и наколенники.

В подписи Бьянка указала, что снимки были сделаны в Италии в 2023 году, а их автором является ее стилист Гадир Раджаб.

На сегодня самым шокирующим нарядом Бьянки считается прозрачное платье, в котором она появилась на красной дорожке премии "Грэмми". Под почти невидимой тканью девушка была без нижнего белья, и ее перфоманс с публичным обнажением вызвал такой резонанс, что затмил даже успех триумфаторов. По информации СМИ, надеть это платье на голое тело ее заставил Канье, который удовлетворенно наблюдал за женой, когда она сняла с себя шубу и предстала почти в чем мать родила перед ошеломленными фотографами.

После инцидента пара поссорилась, и ходили слухи, что супруги решили развестись. Однако несколько недель спустя стало известно, что они решили дать своим отношениям еще один шанс. Более того, Бьянка стала героиней нового фильма Канье Уэста о женском теле.

Тем временем Канье Уэст продолжает испытывать терпение публики. На прошлой неделе в соцсети он поделился снимком халата Ку-клукс-клана с подписью: "Наряд дня".

Отличительная белая мантия с заостренным капюшоном была разработана для сокрытия личности членов Ку-клукс-клана и стала печально известной после того, как была показана в фильме Д. У. Гриффита 1915 года "Рождение нации".

В 1920-х годах мантии обеспечивали основное финансирование для протестантской ультраправой организации, пропагандирующей превосходство белой расы, которая насчитывала 8 миллионов членов, яростно выступавших против евреев, чернокожих, католиков и иммигрантов из Южной и Восточной Европы.

Южный центр по борьбе с бедностью (SPLC) подсчитал, что по состоянию на 2017 год в Соединенных Штатах "в настоящее время действуют по меньшей мере 29 отдельных, конкурирующих групп Ку-клукс-клана".

На X реакция была быстрой и острой. Канье раскритиковали за очередное проявление человеконенавистничества.

"Ку-клукс-клан Канье", "Ты одеваешься как призрак, потому что твоя карьера мертва?", "У фанатов Канье заканчиваются способы его защитить", "0 дней без Йе, ругающегося о евреях", – писали они под фото.

Уэст, который носит свастику и футболки с надписью "White Lives Matter", начал публично говорить о своем презрении к еврейскому народу и обожании диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера в 2022 году.

"В этом следующем альбоме будет антисемитское звучание. Мой новый звук называется антисемитским", – заявил он на прошлой неделе, имея в виду свой 11-й студийный альбом Bully. Релиз пластинки запланирован на 15 июня.

Ранее Фокус писал, почему Бьянка Цензори не уходит от Канье Уэста.