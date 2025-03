Звезда "Гарри Поттера" создала аккаунт на OnlyFans для поклонников ее волос (видео)

Актриса предупредила, что в ее аккаунте пользователи увидят не сексуальный контент, а кое-что поинтереснее.

Related video

37-летняя актриса Джесси Кейв, сыгравшая студентку Хогвартса и девушку Рона Уизли Лаванды Браун в "Гарри Поттере и Принце-полукровке", а также в обоих фильмах "Дары смерти", объявила, что запустила аккаунт OnlyFans, где она будет делиться "чувственными" видео своих волос. Об этом она рассказала, опубликовав видео на собственной странице в Instagram.

В ролике Кейв сидит на кровати, играет со своими волосами и разговаривает с мужчиной справа от нее, немного за кадром. "Волосы, вот такие", — говорит она, разделяя локоны на пряди и расчесывая их пальцами.

"Ты читала об этом? Это что-то?" — спрашивает мужчина, предположительно давний партнер Кейв, комик Альфи Браун. Кейв отвечает отрицательно и продолжает обещать "самые качественные звуки волос" и "очень чувственные вещи". Когда Браун спрашивает, "нравится ли это людям в сексуальном плане", Кейв отвечает, что "это фетиш, я думаю. Я надеюсь".

Джесси, которая пояснила, что ее OnlyFans "не сексуальный", объяснила, что планирует остаться на платформе в течение года.

"Один год. Я попробую один год. Моя цель? Обезопасить дом, покрыть мышьяком/свинцовыми обоями, построить новую крышу и т. д. Моя цель? Выбраться из долгов. Моя цель? Расширить свои возможности? Доказать тем в прошлом, кто недооценивал меня, что я не такая уж и милая? Посвятить время тому, во что я никогда раньше не вкладывалась: любви к себе. Были ли мои годы на конвенциях о Гарри Поттере на самом деле исследованием? Такое ощущение, что я делаю что-то неприличное, что-то немного е***ое. Мне это нравится. Разрываю правила хорошей маленькой актрисы", – обещает она.

Кейв получила роль Лаванды Браун в 2009 году. Это вывело ее из статуса молодой местной театральной актрисы в восходящую международную звезду. Затем она появилась в "Бенджамине" Саймона Амстелла, эпизодах "Индустрии" и "Черного зеркала", а также в адаптации Майка Ньюэлла "Большие надежды", которая воссоединила ее с коллегами по Гарри Поттеру Хеленой Бонэм Картер и Рэйфом Файнсом.

Джесси Кейв в образе Лаванды Браун

Актриса также недавно запустила подкаст Before We Break Up Again с Брауном. В последнем из пяти эпизодов затрагивается ее объявление OnlyFans. Джесси также ведет одноименный блог Substack с 2022 года. Кейв – одна из многих знаменитостей, которые расширили свою деятельность, разместив сексуально вызывающий или "чувственный" контент на OnlyFans. Лили Аллен запустила собственную страницу прошлым летом исключительно для фотографий своих ног.

Актриса Лили Аллен радует публику фото своих ног Фото: Lily Allen/Instagram

Звезда "Клана Сопрано" Дреа де Маттео присоединилась к платформе в сентябре 2023 года, заявив, что ее "дети были теми, кто сказал: "Сделай это"".

Однако не каждая публичная личность с OnlyFans использует платформу для публикации сексуального или чувственного контента. Бывший шоураннер и ведущий сценарист "Людей Икс '97" Бо ДеМайо в сентябре прошлого года опубликовал на платформе длинное видео, где подробно описал то, что он назвал "клеветнической кампанией", которая привела к его увольнению месяцем ранее за "вопиющий" проступок.

Ранее Фокус писал, что сын Хью Хефнера придумал конкурента Playboy и OnlyFans.