Дьюкский университет возмутился из-за одежды героя в "Белом лотосе"

Администрация университета считает, что одежда с зарегистрированными на федеральном уровне товарными знаками Duke на персонажах создает путаницу и ошибочно предполагает одобрение или принадлежность, которых нет.

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Третий сезон популярного сериала HBO "Белый лотос" обещает стать лидером по количеству упоминаний в СМИ. Сначала Патрик Шварценеггер предстал на экране, в чем мать родила, затем участие в нем российского актера Юрия Колокольникова, а теперь дело дошло и до одежды. Представители Дьюкского университета недовольны тем, что в сериале использован мерч их учебного заведения, пишет The New York Post.

Один из главных героев сериала, Тимоти Рэтлифф, богатый бизнесмен и выпускник Дьюка, которого играет Джейсон Айзекс, отдыхает в Таиланде со своей семьей. Но все стремительно идет наперекосяк, когда он узнает, что его расследуют за участие в теневой финансовой сделке.

Со стрессом он справляется, крадя лоразепам, противотревожное лекарство, из запаса рецептурных препаратов своей жены, но после приема таблеток он становится будто зомбированный. Позже, после того, как герой стащил пистолет у одного из охранников курорта, он приставил оружие себе к виску, размышляя о самоубийстве. И в этой сцене на нем – футболка Duke.

Фото: Соцсети

Но это еще не все: старший сын мистера Рэтлиффа, Саксон (Патрик Шварценеггер), который работает в компании своего отца, является олицетворением токсичной мужественности. По сюжету, у него происходит сексуальный контакт с его младшим братом и женщиной, с которой они познакомились на курорте. Молодой человек со столь неподобающим поведением – студент Дьюкского университета.

Токсичный герой Патрика Шварценеггера – студент Дьюкского университета

Фрэнк Трамбл, вице-президент по коммуникациям, маркетингу и связям с общественностью в Дьюке, написал в электронном письме, что университет не одобряет использование его "знаков" в шоу.

"Университет Дьюка ценит художественное выражение и творческое повествование, но то, что персонажи носят одежду с зарегистрированными на федеральном уровне товарными знаками Duke, создает путаницу и ошибочно предполагает одобрение или принадлежность, которых нет", – говорится в послании.

Представитель учебного заведения добавил, что шоу не только использует бренд без разрешения, но и, по мнению администрации университета, размещает его на изображениях, которые вызывают беспокойство, не отражают ценности вуза и "просто заходят слишком далеко".

Однако эти претензии вряд ли чем-то закончатся. По словам Джин Фромер, профессора, специализирующейся на праве интеллектуальной собственности в юридической школе Нью-Йоркского университета, закон, скорее всего, на стороне HBO. Она отметила, что закон о товарных знаках заключается в защите предприятий — в данном случае Duke — от использования их "знаков" таким образом, который вводит потребителей в заблуждение. Например, если кто-то попытается открыть школу и назвать ее "Университет Дьюка", то нарушит закон о товарных знаках. Но это не относится к "Белому лотосу", и художники также имеют надежную защиту в соответствии с Первой поправкой на использование известных товарных знаков в художественных и выразительных целях – права, которые суды последовательно отстаивали.

"С одной стороны, я понимаю, что Дьюк пытается отмежеваться от этого. С другой стороны, они привлекают к этому внимание", – отметила она.

Дэвид Олсон, доцент юридического факультета Бостонского колледжа, сказал, что использование товарных знаков в художественной литературе и в культурных комментариях "пользуется широкой правовой свободой".

"Торговый знак не дает человеку контроля над тем, как другие ссылаются на его бренд, в том числе критически", – подчеркнул эксперт

Ранее Фокус писал, что пророссийского сербского актера Биковича убрали из сериала "Белый лотос".