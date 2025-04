Джулия Фокс появилась в образе жуткого клоуна на модной премии (фото)

В Лос-Анджелесе отгремела третья ежегодная церемония награждения Fashion Trust US Awards 2025. Этой премией отмечают молодые таланты в области дизайна. На мероприятие слетелись селебрити, чтобы выгулять новые наряды, и особенно отличилась модель и актриса Джулия Фокс, возглавив список самых нелепо одетых гостей.

Об этом пишет Daily Mail.

По мнению модных обозревателей таблоида, Джулия черпала вдохновение в образе жуткого клоуна-марионетки. На ней было длинное облегающее белое платье в розочках с высоким воротником и длинными рукавами. Юбка платья расходилась внизу, создавая что-то наподобие оборки.

Лицо Фокс выкрасила в ярко-белый цвет, дополнив макияж заметными стрелками и драматически изогнутыми черными бровями высоко на лбу, а также нанеся розовые румяна и завершив мейк ярко-красной помадой.

Венчала весь этот ансамбль огромная черная шляпа, а завершали образ лакированные черные туфли в стиле Mary Jane на высоких каблуках.

Бывшая девушка скандального рэпера часто вызывает ажиотаж на мероприятиях, появляясь обычно в слишком откровенных или эклектических нарядах. Например, на показе I Only Wear MAC для Недели моды в Нью-Йорке в феврале она щеголяла в топе, который издалека был похож на обнаженную женскую грудь и вызвал повышенный интерес публики.

Fashion Trust U.S., некоммерческая организация, поддерживающая молодые таланты в области дизайна, объявила своих победителей 2025 года. Ведущей церемонии в The Lot at Formosa в Западном Голливуде, которую провела Кеке Палмер, были вручены трофеи за готовую одежду, ювелирные изделия, аксессуары, специальная награда за устойчивость и инаугурационная почетная награда.

На вечере выступили Хейли Бибер, Сиара, Кейт Хадсон и Колман Доминго, а также певица Наташа Бедингфилд.

Таня Фарес, основательница организации, выбрала финалистов вместе с членами совета Лорой Браун, Карлой Уэлч, Карлосом Назарио, Кэмерон Сильвер и Маха Дахил при поддержке спонсора Google Shopping. Победители были выбраны советом директоров и консультативными членами, среди которых были Джонатан Симкай, Брэндон Блэквуд, Вилли Чаваррия, Джереми Скотт, Лори Линн Старк, Боб Маки, Гайя Репосси, Франческо Риссо, Крисель Лим, Моник Люлье, Уго Мози, Бетанн Хардисон и Фернандо Гарсия.

