Джулия Фокс отличилась самым нелепым нарядом на Coachella 2025 (фото)

В США отгремели первые три дня фестиваля музыки и искусств Coachella Valley 2025, который считается одним из самых крупных и прибыльных в мире. Знаменитости не преминули выгулять на мероприятии нестандартные наряды, и среди звезд своим неоднозначным ансамблем особенно отличилась 35-летняя актриса и модель Джулия Фокс.

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Немало изданий, в том числе и Page Six, назвали ее наряд самым худшим.

Фокс появилась в долине в белом боди со шнуровкой и корсетом, а также в чем-то, отдаленно напоминающем велосипедные шорты. Под них она надела капроновые колготки, натянув их резинку на грудь и завершила свой образ коричневыми сапогами до колена и укороченной коричневой курткой.

Особенно смелым решением было надеть белое нижнее белье и оставить открытыми ягодицы.

Джулия Фокс снова привлекла к себе внимание публики Фото: Getty Фото: Getty

Уже вечером она сняла кожаные "доспехи", оставшись в одних колготках, что демонстрирует фото в сторис актрисы.

Фото: Скриншот

Образ Фокс на фестивале Coachella — это далеко не первый раз, когда она обнажается на красной дорожке, и на самом деле она предпочитает рисковать модой.

"Я не люблю тихую роскошь или эстетику "чистых девушек". Мне нравится, чтобы одежда рассказывала историю. Мне нравится, чтобы она указывала на то, кто человек. Я думаю, когда вы подхватываете каждый новый тренд, это показывает отсутствие подлинности или идентичности. Меня всегда привлекали фрики, люди, которые одеваются безумно. Я считаю, что такие люди больше мне по вкусу", – признавалась знаменитость.

По словам Фокс, она "всегда смотрит вперед", когда дело доходит до выбора будущих образов.

"Я на самом деле не думаю о том, что было сделано раньше. Но круто поднять старые вещи Гальяно или Ли Маккуина, потому что многое из этого кажется очень актуальным и современным сегодня. Эти мужчины на 100% опередили свое время".

Еще одна стильная фигура, опередившая свое время, — Лоу Роуч, с которым Фокс работала над OMG Fashun.

"Он сказал мне в частном порядке, что ему очень нравятся мои наряды и то, что я делаю. Так что этот знак одобрения заставляет меня чувствовать себя хорошо, потому что определенно много скептиков", – шутила она.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на красной дорожке в образе жуткого клоуна.