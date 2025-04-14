Бритни Спирс улетела на отдых с куклой в виде ребенка (фото)

43-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, психическое состояние которой вызывает опасения у ее поклонников, дала им новый повод тревожиться. Артистка отправилась на отдых в Мексику, прихватив в качестве компаньона куклу-реборна, которая поразительно похожа на живого ребенка.

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Об этом пишет New York Post.

Папарацци заметили звезду, когда она приземлилась в Мексике и выходила из здания аэропорта в сопровождении охранника. Мужчина, одетый в черную рубашку и серые джинсы, завернул куклу в одеяло и держал ее в руке. Спирс шла рядом со своей подругой в черной толстовке с капюшоном, белых шортах, черных солнцезащитных очках и босоножках на каблуках.

В октябре 2021 года она хвасталась этой куклой в видео в Instagram. В клипе Спирс улыбалась в камеру и танцевала с куклой.

"У меня родился ребенок… Я буду брать перерывы на съемках дома каждый день! Ее детская комната прекрасна, и ее зовут Бреннан… мы даже похожи", – писала она.

Бритни Спирс хвасталась своей куклой еще в 2021-м

Спустя месяц после публикации видео с куклой Спирс наконец освободили от 13-летней опеки ее отца Джейми Спирса. Она была оформлена над певицей после ее публичного срыва в 2007 году.

Несмотря на полученную свободу, Спирс продолжала вызывать беспокойство своим поведением, в основном из-за ее странных видеороликов в социальных сетях.

С момента прибытия в Мексику она уже успела поделиться откровенными кадрами и записала очередные танцы в полупрозрачном нижнем белье.

На отдыхе Бритни продолжила танцевать Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

На одном из пляжных снимков Спирс сделала снимок своих ног, висящих в воздухе, и написала: "Я была благословлена!".

В феврале Бритни рассталась со своим бойфрендом Полом Солизом. Он вывез все свои вещи из дома Спирс в районе Лос-Анджелеса, где они жили вместе.

Отношения пары никогда не были простыми. В мае 2024 года Спирс и Солиз подрались в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, и на место происшествия была вызвана скорая помощь, хотя никого не увезли в больницу.

Спирс начала встречаться с Полом, который ранее имел проблемы с законом, в 2023 году, после развода с Сэмом Асгари.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс похвасталась облезлым маникюром и рассказала о своем похудении.