В Британии ушла с молотка раритетная обложка культового альбома Nirvana

На аукционе Wessex Auction Rooms в британском графстве Уилтшир продали чрезвычайно редкую обложку пластинки альбома Nevermind рок-группы Nirvana.

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Об этом сообщает ВВС.

Особенность обложки в том, что на ней расписались все участники группы — солист Курт Кобейн, басист Крис Новоселич и ударник Дэйв Грол (ныне — фронтмен группы Foo Fighters).

Раритет обошелся покупателю в 18 600 фунтов стерлингов (более 21 700 евро).

Именно альбом Nevermind1991 года стал для Nirvana прорывным — он разошелся по всему миру миллионными тиражами.

Кстати, обложку музыканты подписали для одного из фанатов во время концерта в Бристоле в рамках европейского турне Nevermind. Кроме Британии, они тогда выступили в Германии и Италии.

Аукционист Мартин Гьюз назвал пластинку с автографами "вероятно, лучшим таким экземпляром на рынке" и "мечтой коллекционера". Он также отметил, что испытывает особые чувства к ней, ведь сам является жителем Бристоля.

Напомним, ранее альбом Nevermind фигурировал и в судебном иске. На обложке был изображен обнаженный младенец, плывущий за долларовой банкнотой на рыболовном крючке. Иск в суд подал против музыкантов Nirvana Спенсер Элден, чье фото было использовано для обложки. Он утверждал, что это детская порнография, и требовал компенсацию.

Однако суд отклонил иск Элдена — мол, он обратился с заявлением о детской порнографии слишком поздно.