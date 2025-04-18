"Я знала": Деми Мур призналась, что почувствовала, когда не получила "Оскар" (фото, видео)
У Деми Мур было предчувствие, что Майки Мэдисон одержит победу за лучшую женскую роль на церемонии вручения "Оскар-2025" за несколько минут до того, как было названо имя звезды фильма "Анора".
Об этом пишет Time.
Звезда "Субстанции" призналась, что ее охватило предчувствие во время рекламной паузы непосредственно перед моментом объявления победительницы.
62-летняя Деми Мур могла забрать домой трофей после того, как выиграла все основные награды, кроме BAFTA, накануне церемонии "Оскар".
Впрочем, 25-летняя Мэдисон, звезда фильма "Анора", стала победительницей в ночь на 3 марта.
"Я наклонилась и прошептала своему менеджеру: "Я думаю, что получит Майки", — вспомнила Мур.
"Я не знаю, почему я знала, но я знала", — добавила она.
Несмотря на разочарование, Деми Мур настаивала, что в тот момент она чувствовала себя "такой сосредоточенной и спокойной".
"Я не чувствовала себя раздраженной. Я не чувствовала ничего такого", — отметила бывшая жена Брюса Уиллиса.
Несмотря на ее комментарии о спокойствии, источники говорили, что Мур не могла "не чувствовать себя с разбитым сердцем".
"Деми очень тяжело воспринимает эту потерю, потому что она чувствовала, что это наконец-то ее шанс забрать домой награду "Оскар", — рассказал источник.
Несмотря на то, что актриса была "в восторге от Майки и всех других женщин, номинированных на эту награду", это не означало, что она не почувствовала "большое разочарование, не услышав своего имени".
А после основной церемонии награждения Деми Мур избегала Мэдисон на вечеринке Vanity Fair.
После получения статуэтки Майки Мэдисон, сыгравшая секс-работницу Анору, которая влюбилась в сына российского олигарха, сказала: "Я также хочу еще раз признать и почтить сообщество секс-работников. Я буду и в дальнейшем поддерживать и быть союзником. Все невероятные люди, женщины, которых я имела честь встретить из этого сообщества, были одним из самых ярких моментов этого невероятного опыта".
"Анора" также стала лучшим фильмом вечера. Кроме этого, картину признали в категориях — "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма". В частности, в ленте снялись российские актеры — Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.
Напомним, что Деми Мур сказала после того, как Майки Мэдисон получила статуэтку "Оскар-2025".
Также Фокус писал о том, как ведущий "Оскара-2025" Конан ОʼБрайен высмеял фильм "Анора", в котором снялись российские актеры.