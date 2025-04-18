"Я знала": Деми Мур призналась, что почувствовала, когда не получила "Оскар" (фото, видео)

У Деми Мур было предчувствие, что Майки Мэдисон одержит победу за лучшую женскую роль на церемонии вручения "Оскар-2025" за несколько минут до того, как было названо имя звезды фильма "Анора".

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Об этом пишет Time.

Деми Мур не получила статуэтку на "Оскаре-2025"

Звезда "Субстанции" призналась, что ее охватило предчувствие во время рекламной паузы непосредственно перед моментом объявления победительницы.

62-летняя Деми Мур могла забрать домой трофей после того, как выиграла все основные награды, кроме BAFTA, накануне церемонии "Оскар".

Впрочем, 25-летняя Мэдисон, звезда фильма "Анора", стала победительницей в ночь на 3 марта.

"Я наклонилась и прошептала своему менеджеру: "Я думаю, что получит Майки", — вспомнила Мур.

"Я не знаю, почему я знала, но я знала", — добавила она.

Несмотря на разочарование, Деми Мур настаивала, что в тот момент она чувствовала себя "такой сосредоточенной и спокойной".

"Я не чувствовала себя раздраженной. Я не чувствовала ничего такого", — отметила бывшая жена Брюса Уиллиса.

Деми Мур в фильме "Субстанция" Фото: Скрин видео

Несмотря на ее комментарии о спокойствии, источники говорили, что Мур не могла "не чувствовать себя с разбитым сердцем".

"Деми очень тяжело воспринимает эту потерю, потому что она чувствовала, что это наконец-то ее шанс забрать домой награду "Оскар", — рассказал источник.

Несмотря на то, что актриса была "в восторге от Майки и всех других женщин, номинированных на эту награду", это не означало, что она не почувствовала "большое разочарование, не услышав своего имени".

А после основной церемонии награждения Деми Мур избегала Мэдисон на вечеринке Vanity Fair.

После получения статуэтки Майки Мэдисон, сыгравшая секс-работницу Анору, которая влюбилась в сына российского олигарха, сказала: "Я также хочу еще раз признать и почтить сообщество секс-работников. Я буду и в дальнейшем поддерживать и быть союзником. Все невероятные люди, женщины, которых я имела честь встретить из этого сообщества, были одним из самых ярких моментов этого невероятного опыта".

Майки Мэдисон Фото: Getty Images

"Анора" также стала лучшим фильмом вечера. Кроме этого, картину признали в категориях — "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма". В частности, в ленте снялись российские актеры — Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Напомним, что Деми Мур сказала после того, как Майки Мэдисон получила статуэтку "Оскар-2025".

Также Фокус писал о том, как ведущий "Оскара-2025" Конан ОʼБрайен высмеял фильм "Анора", в котором снялись российские актеры.