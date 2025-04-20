66-летняя Мадонна отметила Пасху в компании детей и 28-летнего любовника (фото)

Американская певица Мадонна провела праздники в кругу самых близких людей – своих детей и молодого бойфренда Акима Морриса, которому 2 мая исполнится 29 лет.

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Соответствующими фото знаменитость поделилась на странице в Instagram.

Звезда отправилась в Лондон, надев по этому случаю короткие шорты, боди, больше напоминавшее нижнее белье, колготки в сетку, массивные ботинки. На плечи она накинула блейзер. Когда же Мэдж вышла на улицу, то добавила к образу теплую спортивную кофту на молнии и пуховик с меховым капюшоном.

На снимках, которыми артистка поделилась с почти 20 млн своих подписчиков она позирует в обществе приемных дочерей, 12-летних Эстер и Стеллы, сына Рокко с его картиной и сидит на коленях у своего молодого любовника.

"Пасхальные выходные выглядели так. Провели время с друзьями и семьей, посмотрели, как "Челси" проигрывает "Легии" Варшава. И увидели выступление невероятной артистки по имени Self-Esteem", – подписала она фотографии.

Старшей дочери, Лурдес, с певицей не было, как и ее двух приемных детей – Мерси Джеймс и Дэвида, однако это не помешало ей насладиться пасхальными праздниками на Туманном Альбионе.

С футболистом Акимом Морриссом Мадонна впервые появилась на публике в 2022 году. Он позировал с ней в фотосессии для журнала Paper Magazine. Свои отношения они перестали скрывать в 2024-м, и артистка часто публикует общие фото в соцсети, причем часто не стесняется демонстрировать очень личные кадры.

Моррис родился на Ямайке. Он получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время парень Мадонны играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Ранее Фокус писал о том, что Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после десятилетий вражды.