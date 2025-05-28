Повторила "Грэмми": Бьянка Цензори снова публично разделась (фото)

30-летняя Бьянка Цензори, жена скандального рэпера Канье Уэста, снова обескуражила публику порцией фотографий, на которых предстала в условной одежде, состоящей из топа-сетки и прозрачных капроновых колготок.

Related video

Соответствующие фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На трех снимках она позирует только в двух упомянутых предметах гардероба и серебристых туфлях, широко расставив ноги. Больше ничего из одежды на ней нет. Цензори распустила свои волосы и добавила к образу солнцезащитные очки.

Страница знаменитости, на которую подписаны без малого полмиллиона человек, стала для нее площадкой, где она без стеснения демонстрирует свое тело, не побаиваясь последствий. В отличие от публичных выходов, тут ей грозит, в лучшем случае, бан, но не штраф.

Бьянка Цензори снова сняла с себя все лишнее Фото: biancacensori/instagram

Самым известным обнажением Бьянки на сегодня остается ее появление на красной дорожке премии "Грэмми", где она сняла шубу, представ в абсолютно прозрачном платье, под которым не было совершенно ничего. Пару сразу же выставили за дверь, но выход Цензори не только затмил престижное музыкальное событие, но и заставил весь мир обсуждать тело девушки, которое она выставила напоказ.

Бьянка Цензори и Канье Уэст на Грэмми 2025 Фото: Getty

Не так давно Бьянка оскандалилась в Испании, когда вышла на улицу в одной набедренной повязке, прикрывающей все спереди, но не оставляющей никакого простора воображению сзади. Местные жители возмутились подобным внешним видом австралийки и недоумевают, почему ее до сих пор не арестовали или хотя бы не оштрафовали за неподобающее поведение.

Цензори замужем за Уэстом уже более двух лет, и совсем недавно пара оказалась втянута в слухи о супружеских неурядицах. После неуравновешенных и оскорбительных тирад Канье в социальных сетях они на некоторое время расстались, прежде чем снова воссоединиться в Испании.

Рэпер впервые откровенно рассказал о проблемах в браке в песне, посвященной своей жене, признавшись, что следил за ней, а сейчас не знает, где она находится.

После того как пара засветилась в Европе, с ними все чаще можно увидеть младшую сестру Цензори, Анжелину.

Ранее Фокус писал, что:

Бьянка Цензори придумала, как спасти брак с Канье Уэстом. Одним из способов сделать это она видит рождение совместного ребенка. Девушка считает мужа хорошим отцом, который успокаивается и становится лучше в окружении детей.

Ким Кардашьян уволила Бьянку после того, как узнала, что ее муж неравнодушен к австралийке. Об этом стало известно через несколько лет после развода светской львицы и рэпера.

Мы также рассказывали, как скандальный выход Бьянки на "Грэмми" повлиял на ее отношения с Уэстом.