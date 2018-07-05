Українські компанії стають більш інноваційними. Розвиток вітчизняного малого та середнього бізнесу прогресує завдяки залученню новітніх технологій і використанню рішень, здатних упоратися із завданнями та викликами, які щодня постають перед бізнесом.
За різними даними, в Україні середній і малий бізнес (СМБ) створює від 15% до 59% доданої вартості. На таких підприємствах працевлаштовано 79,1% працездатного населення країни. Невеликі майстерні, цехи та виробництва мають різні напрями роботи, проте всі вони генерують економічне зростання країни.
Масштабне дослідження допомогло з'ясувати головні труднощі, з якими стикаються невеликі підприємства, а також дати конкретні рекомендації бізнесу щодо подолання можливих перешкод. Зосередившись на чотирьох основних аспектах і приділивши увагу технологічним рішенням, можна забезпечити неабиякий стабільний розвиток бізнесу. Пошук клієнтів
Digital-маркетинг дає змогу значно заощаджувати на рекламі — за наявності достатніх навичок і умінь запустити потужну рекламну кампанію онлайн не важко. На допомогу прийдуть і хмарні технології, завдяки яким легко підключати до проекту аутсорсерів у галузі дизайну або реклами. Підбір персоналу
Тепер варто звертати увагу на нетрадиційні вимоги до працівників. Комунікаційні можливості набувають вирішального значення порівняно з класичними. Вміння працювати в команді, лідерство, критичне мислення, техніка спілкування та розуміння принципів вибудовування відносин виявилися більш значущими, на думку 56% опитаних рекрутерів. Навіть більшість претендентів (81%) вважають, що такі навички важливіші за класичні знання та вміння. Освіта має бути переорієнтована, щоб стати джерелом не лише класичних, а й передусім комунікаційних знань. Конкуренція
Повсякчасний аналіз конкурентів і їхнього продукту. Допомогти краще розуміти конкурентів вже зараз може штучний інтелект, який забезпечує збирання та оброблення інформації. Вартість продукції та можливість фінансування
Різні кампанії та хмарні сервіси на аутсорсингу допоможуть зрозуміти, де і як бізнес може заощаджувати. Фінансування — одна з ключових проблем для СМБ, оскільки залучити капітал завжди важко. Тому великої популярності набули краудфандинг або відстрочений прибуток. Популярним є й відстрочення оплати, що дає змогу залучити нових клієнтів. Варто звертати увагу на надійність відстрочення платежу та на його здатність збільшувати прибуток.
В Європі використання технологічних рішень у роботі СМБ зростає щодня. Наразі триває шоста хвиля розвитку технологій. Періодичність хвиль стає частішою, а їх тривалість меншою, втім кількість використовуваних IT-рішень з кожною хвилею вельми збільшується. Саме тому для бізнесу важливо знайти оптимальну технологію, яка обов'язково допоможе стати переможцем.
Сьогодні природним становищем для будь-якого підприємства СМБ стають рух і розвиток. Якщо раніше компанії періодично переходили з одного стану в інший, то зараз власне процес трансформації — це звичайний стан бізнесу, status quo. Зупинка означає крах. Отже, послуга або продукт мають прискорювати розвиток бізнесу, а не зупиняти його на якомусь етапі.
У межах рейтингу «100 українських брендів, якими ми можемо пишатися»
переможці, які відзначилися інноваційними рішеннями у бізнесі, розповіли про свій досвід і успіхи, що несуть інновації.
Щодня ці компанії використовують для свого бізнесу ноутбуки ThinkPad від Lenovo. Наскільки цей робочий інструмент допомагає працювати ефективніше — діляться досвідом топ-менеджери та засновники успішних компаній в Україні.