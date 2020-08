Несколько месяцев на выход из апатии, поиски команды – и вот еще один сезон позади. Без особых достижений, без поездки на The International 9. Кажется, этот затяжной кризис для Богдана закончился лишь несколько месяцев назад, когда вокруг него собрался состав, с которым он снова стал получать удовольствие от общения и игры. И называется он снова Fly to Moon.



"Сейчас я как никогда чувствую себя в своей тарелке. Важно не то, в каком ты месте, а с какими людьми, – утверждает Богдан. В этом сезоне с новой командой он уже съездил Нидерланды на LAN-чемпионат, выиграл онлайн-турниры Maincast Winter Brawl и Parimatch League Season 2. Только за два последних месяца им удалось заработать по $25 тыс. на человека. Но Богдан не задумывается о деньгах. Для него самое главное сейчас – эмоции, которые он получает от игры. Главной целью все еще остается победа на The International, но все это не ради денег.