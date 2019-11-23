Красный голод. Судебный процесс над организаторами Голодомора

Большевики всегда хотели получать продовольствие из села для армии и города если не даром, то почти бесплатно. В 1920-х годах на одного пролетария или красноармейца в будёновке работали пять-семь крестьянских дворов. Чтобы село окончательно не зачахло, власть задумалась о реформе, назвав её новой экономической политикой. Вернули хозрасчёты, карточки заменили деньгами, а крестьянам позволили вести кооперативное хозяйство. Впрочем, совсем скоро такие послабления показались советскому руководству слишком "буржуазными". Задачу поставили другую — к 1932 году завершить коллективизацию села.

Проблемной в этом вопросе была Украина. Она постоянно бунтовала, не желала идти в колхозы и отдавать урожай. К примеру, в 1930 году украинцы отдали в счёт государства лишь 30% выращенного зерна, а количество крестьянских митингов и протестов в этот год составило более чем 900 случаев — 56% всех протестов за всё время существования Советов! Большевикам пришлось приостановить коллективизацию в Украине и обдумать, что делать дальше.

11 августа 1932 года Иосиф Сталин пишет Лазарю Кагановичу, что его главная цель — в кратчайший срок превратить Украину в настоящую крепость СССР и образцовую республику, подчёркивая, что "самое главное сейчас — Украина, Украину можем потерять". Поскольку в то время 80% населения страны были крестьянами, именно их покорности добивался Сталин. Подсобить вызвался тогдашний генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины Станислав Косиор. На собрании республиканского актива он заявил: "Крестьянин хочет удушить советское правительство костлявой рукой голода. Мы покажем ему, что такое голод!"

Несмотря на то, что 1932 год выдался неурожайным, государственный план подняли примерно на 33%. У созданных колхозов забирали всё, включая семена, соления, сало, даже низкокачественные овощи. Половину этих продуктов потом сгноили на охраняемых солдатами складах. Армейская песенка того времени ярко демонстрирует отношение российской армии к Украине:

"Всех фашистов разобьём,

На Украйну жить пойдём.

На Украине добре жить,

Есть что шамать, есть что пить".

Голодомор устроили и там, где украинцы жили за пределами республики, — на Кубани. Нация, которая всегда отличалась зажиточностью, умирала от голода, охватившего 30 млн человек. Историк Станислав Кульчицкий утверждает, что от голода умерли 3,24 млн человек. При этом причины смерти массово фальсифицировали. В метрических книгах записывали, будто люди умирали не от истощения организма вследствие голода, а от лихорадки, ангины, пневмонии.

3,24 млн человек, по самым скромным подсчётам, стали жертвами голодомора 1932–1933 гг.

Промышленные города, где Сталин с помощью американских и немецких инженеров проводил индустриализацию, были закрыты, поэтому рука смерти их не коснулась. Меньше морили голодом и приграничные регионы Украины — чтобы не узнал "гнилой Запад".

7 августа 1932 года власть издаёт постановление "Об усилении уголовной ответственности за кражу и расхищение социалистической собственности", в народе прозванное законом о трёх колосках. К декабрю 1933 года по нему репрессировали 125 тыс. человек, доведённых голодом до отчаяния, из них 5 тыс. 400 человек расстреляли на месте.

В поисках еды народ ринулся в города. Но обречённые на голод районы оцеплялись войсками. Только за первый месяц действия постановления задержали 219 тыс. 460 человек. Ответом на попытки крестьян вырваться за куском хлеба в город стало постановление правительства от 22 января 1933 года. Его подписали Молотов и Сталин: "Массовый исход крестьян организован врагами советской власти, контрреволюционерами и польскими агентами. Запретить всеми возможными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города".

Пока украинское село вымирало, СССР в 1932–1933 годах отправил на экспорт 3,41 млн тонн зерна, 47 тыс. тонн мясомолочных продуктов, 54 тыс. тонн рыбы по заниженной стоимости, о чём писали представители украинской диаспоры, в частности Гетманская управа, американская организация "Сич" и другие силы эмиграции.

В августе 1933 года газета "Нью-Йорк геральд трибюн" опубликовала материал Ральфа Барнса, в котором фигурировала шокирующая цифра — 1 млн смертей от голода. Циничными были западные защитники Сталина и его "куклы". Бернард Шоу, к примеру, после визита в СРСР на одной из пресс-конференций заявил, что никогда в жизни так не обедал и что это рай на земле. На вопрос, почему бы ему не переехать в советский рай, Шоу ответил с ухмылкой: "Британия, несомненно, ад, но я старый грешник, поэтому моё место в аду".

Уже позже, в январе 1937 года, перепись населения показала огромную "недостачу" населения в 8 млн человек по сравнению с расчётной цифрой. Её результаты объя­вили буржуазными, все материалы изъяли и засекретили. Организаторов расстреляли.

Найти виновных

В 2009 году Главное следственное управление СБУ открыло уголовное дело против советского руководства по факту совершения им в Украине Голодомора в 1932—1933 годах. К тому времени все главные фигуранты этого дела давно умерли и не могли предстать перед судом. В связи с этим дело закрыли. Но что если бы такой процесс состоялся? Например, в 1934 году, сразу после окончания голодного террора. Представьте судебный зал. На скамье подсудимых главные организаторы Голодомора. Их семеро: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич. Основываясь на постановлениях, докладах, письмах и прочих документах, сохранившихся в архиве, попробуем понять, что бы они ответили на вопросы судьи.

Иосиф Сталин (Джугашвили)

Дата рождения, возраст: 18.12.1878 (56 лет)

Национальность: грузин

Партийность: член ВКП(б)

Должность: Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)

Судья: Поверили ли вы донесению второго секретаря ЦК КП(б) Украины Хатаевича о том, что факты голодных смертей в украинских сёлах преувеличены?

Сталин: Я согласен с ним, что факт смертности был преувеличен. Было понятно, что мы сможем составить все меры, несмотря на "раскачивание лодки" страны. Мы были обязаны посеять как следует и укрепить колхозы.

Судья: Давали ли вы приказ уничтожать людей, которые пытались спастись от голодной смерти, скрывая продукты?

Сталин: 1 января 1933 года я отправил телеграмму Станиславу Косиору про то, что те колхозники, которые добровольно сдадут расхищенный и скрытый хлеб, не будут репрессированы, а к тем, которые будут упорно продолжать это делать, меры будут строжайшие, предусмотренные постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года "Про охрану имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности". У колхозников был выбор, и я не считаю, что тут мы что-то сделали не так. Нужно быть честным с нашим государством.

Судья: Было ли вам известно о случаях каннибализма в Украине?

Сталин: Да, мне докладывали о положении в Винницкой области на 17 мая 1933 года. Там вроде был 71 случай людоедства и 9 случаев трупоедства. Там появилось много детей-беспризорников: до 4 лет — около 1,5 тыс., и старше 4-х лет — 3, 5 тыс. Но мы с целью борьбы с беспризорностью расширили сеть детдомов, открыв 4 новых в этой области.

Вячеслав Молотов (Скрябин)

Дата рождения, возраст: 9.03.1890 (44 года)

Национальность: русский

Партийность: член ВКП(б)

Должность: председатель Совета народных комиссаров СССР

Судья: Вы понимали, что осуществление государственного плана по хлебозаготовкам было невозможным?

Молотов: Всё это возможно только в том случае, если будет обеспечена немедленная и полная ликвидация имеющихся в парторганизации демобилизационных оппортунистических настроений и развёртывание не на словах, а на деле подлинной большевистской борьбы за хлеб, с проведением мобилизации всех необходимых сил для осуществления этой задачи. Поэтому годовой хлебозаготовительный план на 70 млн пудов был установлен как окончательный и обязательный к безусловному выполнению на все 100%. Именно из-за этого мы наложили на каждую парторганизацию Украины особую ответственность за полное и безусловное выполнение хлебозаготовительного плана по каждому району, по каждому колхозу, по каждому совхозу и по каждому сельсовету в отношении единоличных хозяйств. Скажу уверенно, Украина может больше! Поэтому мы ещё и утвердили ноябрьский на 1933 год план хлебозаготовок в размере 90 млн пудов.

Лазарь Каганович

Дата рождения, возраст: 22.11.1893 (41 год)

Национальность: еврей

Партийность: член ВКП(б)

Должность: глава сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б)

Судья: Зачем вы просили увеличить темпы хлебозаготовки, несмотря на голод?

Каганович: Сами хлебозаготовки в Украине развёртываются с недопустимой медлительностью: на 25 июля 1932 года июньский план выполнен менее чем на 10%, по сравнению с прошлым годом заготовили в 4 раза меньше. Вместе с тем имела место спекуляция хлебом в значительных размерах. ЦК, Совнарком объясняли неудовлетворительный темп хлебозаготовок тем, что районные организации ещё не мобилизовались в должной мере для организованного проведения всех работ, связанных с реализацией урожая, хлебозаготовками.

По данным Наркомзема, 20 июля в Украине скошено 3 млн 940 тыс. га, что в два с лишним раза меньше, чем в прошлом году. Смолочено меньше 3% скошенной площади при таком же мизерном скирдовании. Особо отмечалось совершенно недопустимое отставание зерносовхозов по уборке и хлебосдаче: скошено 80 тыс. га, или 16 % посева, намолочено около 20 тыс. тонн зерна, сдано 20 июля, по данным Заготзерна, лишь 2780 тонн, июльский план выполнен менее чем на 5%. Поэтому мы в ЦК и мои товарищи из Совнаркома требовали немедленно исправить положение дел на всех участках реализации урожая, провести решительную борьбу со спекуляцией хлебом.

Павел Постышев

Дата рождения, возраст: 18.09.1887 (47 лет)

Национальность: русский

Партийность: член ВКП (б)

Должность: глава отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б)

Судья: Какая обязанность возлагалась на вас, исходя из Решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР "Про хлебозаготовки на Украине" от 19 декабря 1932 года?"

Постышев: Без немедленной организации коренного перелома в хлебозаготовках в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины мы были бы не в силах выполнить даже тот дважды сокращённый план, который явным образом проваливали украинские работники из-за своего несерьёзного отношения к заданиям партии и правительства. Мы поехали вместе с Кагановичем, где должны были засесть в решающих областях Украины в качестве особо уполномоченных ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР, разделив это дело с Косиором, Чубарем и Хатаевичем, и принять все необходимые меры организационного и административного порядка для выполнения плана хлебозаготовок.

Мендель Хатаевич

Дата рождения, возраст: 22.03.1893 (41 год)

Национальность: еврей

Партийность: член ВКП(б)

Должность: второй секретарь ЦК КП(б) Украины

Судья: Как вы отреагировали на письмо секретаря Краснопольского райкома партии Харьковской области ЦК КП(б)У и обкома партии о недовольствах населения методами проведения хлебозаготовок в районе?

Хатаевич: После проверки колхоза "Плуг и молот" было найдено более чем 203 центнера зерна. Причём бывший председатель колхоза Козырь (исключён из рядов партии) дал распоряжение, чтобы при отгрузке зерна из-под молотилки с каждого мешка скидывалось на сырость 5 кг, а кладовщику — 2–3 кг. Поэтому в связи с невыполнением плана хлебозаготовок по району, когда не выдавались справки на помол крестьянству, проводился помол на специальных домашних "мельницах". Многие уже из таких "мельниц" изъяты (Славгородский, Покровка).

Народный суд почти ежедневно разбирал хлебные дела на местах. После окончания суда в с. Краснополье середняк Бесараб Алексей Васильевич сказал: "Пусть судят и везут отсюда, так хоть с голоду не умрёшь, а дома если останемся, всё равно умрём".

Там же замечался большой отток колхозников из колхозов. Я не согласен с тем, что настроение более отсталой части может характеризоваться так: "Всё равно с голоду умирать эту зиму, так или иначе" (колхозник с. Славгородского Хиценко К. Н.), "Я партизан, бил кулаков, а сегодня согласен резать коммунистов. Разве я должен с голоду умирать, всё равно отнимут, лучше украду" (колхозник Довжик Пётр Моисеевич). Мне смешно читать, что каждый день хлебный вопрос чувствуется всё острее и острее.

Влас Чубарь

Дата рождения, возраст: 22.02.1891 (43 года)

Национальность: украинец

Партийность: член ВКП(б)

Должность: председатель СНК Украинской ССР

Судья: Вы обещали разгромить "кулацкие и петлюровские контрреволюционные гнёзда". Они были найдены?

Чубарь: Вместе с Косиором мы до 23 ноября разработали специальный оперативный план ликвидации основных кулацких и петлюровских контр­революционных гнёзд, в первую очередь в Павлоградском, в группе Уманских и Белоцерковских районов, а также в группе районов вокруг городов Борзны и Мены (Черниговская область). Одновременно мы усилили работу ГПУ Украины по снятию в городах выявленных органами ГПУ идеологов и организаторов кулацкого саботажа и срыва выполнения государственных заданий.

ГПУ провела изъятие и осуждение наиболее злостных счетоводов и бухгалтеров колхозов, срывающих выполнение плана хлебосдачи и организующих расхищение колхозного хлеба. Охвачено этой операцией до 300 человек. Ведь тогда участились террористические акты со стороны контрреволюционных кулацких элементов по отношению к сельским активистам, борющимся за честное выполнение колхозами и единоличниками своих обязательств перед Советским государством.

Судья: И что вы предложили?

Чубарь: Ни один факт какого бы то ни было кулацкого проявления не должен был остаться нераскрытым и безнаказанным. Карательные органы пролетарской диктатуры — ГПУ, суд, прокуратура — наносили быстрые и решительные удары наглеющим кулацким элементам не только после их выступлений, а и для предотвращения контрреволюционных выступлений в целом. Все дела о террористических актах, поджогах, расхищении государственной и общественной собственности мы расследовали быстро и до конца, а к виновным без снисхождения применяли самые суровые меры наказания.

Станислав Косиор

Дата рождения, возраст: 18.11.1889 (45 лет)

Национальность: поляк

Партийность: член ВКП(б)

Должность: генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины

Судья: Понимая масштабы голода, зачем вы забирали у крестьян даже семена?

Косиор: Конечно, вывоз семенных фондов является мерой тяжёлой, но по отношению к колхозам, недобросовестно относящимся к выполнению своих обязательств перед государством, другого выхода нет. Вывоз семенных фондов в борьбе за хлеб ребром ставил вопрос о серьёзности положения, ставил вопрос о том, что те, кто организует саботаж хлебозаготовок, одновременно организует и саботаж сева. Для того чтобы организовать сев, нужно прежде всего сломить организованный кулаком саботаж хлебозаготовок, побить кулака в этом решающем пункте нашей борьбы с кулаком, с его пособниками и подпевалами, с их влиянием в колхозе.

Судья: То есть вы ещё больше хотели ускорить процесс конфискации хлеба?

Косиор: ЦК КП(б)У предлагал в отношении колхозов, не выполнивших план хлебозаготовок, немедленно, на протяжении 5–6 дней вывезти все наличные фонды, в том числе так называемые семенные, на выполнение плана хлебозаготовок. ЦК обязывал немедленно мобилизовать для этого все перевозочные средства, живую тягловую силу, автотранспорт и тракторы. Всякую задержку в вывозе этих фондов ЦК рассматривал как саботаж хлебозаготовок со стороны районного руководства и принимал к нему соответствующие меры.