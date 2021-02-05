Отношения Татьяны Иваненко с артистом и поэтом завязались в середине 1960-х годов и продолжались до середины 1970-х.
Новости
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Основная DS 4, кросс-версия DS 4 CROSS и динамичная DS 4 PERFORMANCE LINE поступят в продажу на протяжении четвертого квартала 2021 года.
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Представитель Зеленского считает, что у фракции ОПЗЖ нет оснований и возможностей для запуска импичмента, потому их заявление — лишь политическая манипуляция.
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Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома агрессивной и неконструктивной риторикой.
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Поставки препаратов начнутся в этом месяце, вакцины привезут из Индии.
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Это уже вторая акция сотрудников гипермаркета за последний месяц. Выходили ли сотрудники по своей воле или их заставило руководство – неизвестно.
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Украина
Медикам угрожают невыплатой премий, а "чиновникам" — увольнением и отказом в оплате больничного в случае заражения коронавирусом.
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Таким образом в питомнике в Чэнду отметили наступление так называемого "Маленького Нового года" по лунному календарю
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Стриминговый сервис Netflix продолжает снимать боевики, посвященные бывшим военным. По сюжету, главная героиня новой кинокартины применит в мирной жизни все, чему ее обучили в армии.
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Теннисистка из Бельгии играла на кураже, а украинке не хватало каких-то мелочей.