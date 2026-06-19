Новый RAV4 и первые электромобили: в Украине представили долгожданные кроссоверы Toyota (фото)
На украинский рынок выходят сразу несколько кроссоверов Toyota. В продажу поступают новая Toyota RAV4 и сразу несколько электрокроссоверов японского бренда.
Современные кроссоверы Toyota были представлены в Киеве. Журналист Фокуса посетил их презентацию и ознакомился с новинками.
Toyota более активно внедряет электрификацию на украинском рынке. Новое поколение RAV4 предлагается исключительно в гибридных вариантах, а также впервые на наш рынок поступают электромобили этой марки.
Новая Toyota RAV4 2026
Кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения — одна из самых ожидаемых новинок этого года в Украине. Его продажи начнутся 10 июля. Автомобиль стал длиннее (4,6 м) и сохранил угловатый дизайн, однако в анфас стал более выразительным.
Дизайн передней части отличается в зависимости от версии модели. В частности, новая Toyota RAV4 GR Sport получила другую решетку радиатора и бампер.
В салоне улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроссовер получил более крупную цифровую приборную панель, новую мультимедийную систему с 12,9-дюймовым сенсорным экраном и компактный джойстик коробки передач. Автомобиль стал более просторным, а объём его багажника увеличился до 514–1724 л.
Цена на Toyota RAV4 в Украине начинается от 1 827 500 гривен. Базовая комплектация Active расширена и включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод двери багажника, камеру, навигацию, подогрев сидений и рулевого колеса, электропривод сиденья водителя, датчики дождя и света, набор систем безопасности.
Топовая комплектация Premium (от 2 330 600 гривен) включает 20-дюймовые диски, матричные фары, кожаную отделку, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.
Новая Toyota RAV4 в Украине будет доступна в 2,5-литровых электрифицированных версиях. Мощность гибрида выросла до 230 к. с. в версии с передним приводом и до 239 сил — с полным приводом. Средний расход топлива составляет 4,3–4,7 л/100 км.
Плагин-гибрид Toyota RAV4 (от 2 515 500 гривен) развивает 282 к. с. с передним приводом и 329 сил — с полным. Более мощная версия разгоняется до сотни за 5,7 с. Кроссовер расходует 4,7–4,9 л/100 км и может проехать до 126 км на электротяге.Важно
Первые электромобили Toyota в Украине
В Украине будут официально продаваться сразу три электромобиля Toyota. Эти кроссоверы построены на одной платформе e-TNGA и имеют схожий дизайн передней части и схожую компоновку салона с высоко расположенной цифровой приборной панелью. Однако модели отличаются по своему характеру.
Новая Toyota C-HR+ — молодежный электрический купе-кроссовер с динамичным силуэтом. Автомобиль длиной 4,5 метра имеет багажник объемом 416 литров. Базовая комплектация включает матричные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру, датчики дождя и света, навигацию, электропривод водительского сиденья, подогрев сидений и рулевого колеса, комплекс систем безопасности.
Электромобиль предлагается в переднеприводных версиях мощностью 167 и 224 к. с., а также в полноприводном варианте мощностью 343 к. с. Самый мощный кроссовер Toyota C-HR+ разгоняется до сотни за 5,2 с. Можно выбрать аккумуляторы ёмкостью 57 и 77 кВт∙ч, а запас хода составляет от 458 до 560 км. Цена Toyota C-HR+ — от 1 971 550 до 2 496 510 гривен.
Toyota bZ4X — первый серийный электромобиль японской марки. Этот 4,7-метровый кроссовер более просторный, чем C-HR+, и имеет более вместительный багажник объемом 452 литра.
Силовые установки и аккумуляторные батареи такие же, как у Toyota C-HR+, а запас хода составляет 444–569 км. Цена Toyota bZ4X в Украине — от 2 008 100 до 2 304 800 гривен.
Электромобиль Toyota bZ4X Touring — удлиненная (4,83 м) семейная версия электрокара, ориентированная на активный отдых. В нём увеличили внутреннее пространство, а объём багажника вырос до 669 л. Клиренс достиг 210 мм.
Этот кроссовер предлагается в переднеприводной версии мощностью 224 силь и полноприводной версии мощностью 380 силь, причем в последнем случае разгон до сотни занимает 4,5 с. Аккумулятор емкостью 74,7 кВт·ч обеспечивает запас хода 528–591 км. Цена Toyota bZ4X Touring — от 2 395 100 до 2 554 200 гривен.
Кстати, на украинский рынок выходит и флагманский электрокроссовер MG.
Кроме того, "Фокус" рассказывал о самой экстремальной Toyota Corolla мощностью 300 сил.