Новый RAV4 и первые электромобили: в Украине представили долгожданные кроссоверы Toyota (фото)

На украинский рынок выходят сразу несколько кроссоверов Toyota. В продажу поступают новая Toyota RAV4 и сразу несколько электрокроссоверов японского бренда.

Современные кроссоверы Toyota были представлены в Киеве. Журналист Фокуса посетил их презентацию и ознакомился с новинками.

Toyota более активно внедряет электрификацию на украинском рынке. Новое поколение RAV4 предлагается исключительно в гибридных вариантах, а также впервые на наш рынок поступают электромобили этой марки.

Новая Toyota RAV4 2026

Кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения — одна из самых ожидаемых новинок этого года в Украине. Его продажи начнутся 10 июля. Автомобиль стал длиннее (4,6 м) и сохранил угловатый дизайн, однако в анфас стал более выразительным.

Дизайн передней части отличается в разных версиях Toyota RAV4 Фото: Тарас Брязгунов Toyota RAV4 GR Sport Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн передней части отличается в зависимости от версии модели. В частности, новая Toyota RAV4 GR Sport получила другую решетку радиатора и бампер.

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В салоне улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроссовер получил более крупную цифровую приборную панель, новую мультимедийную систему с 12,9-дюймовым сенсорным экраном и компактный джойстик коробки передач. Автомобиль стал более просторным, а объём его багажника увеличился до 514–1724 л.

Toyota RAV4 будет предлагаться исключительно в гибридных версиях Фото: Тарас Брязгунов

Цена на Toyota RAV4 в Украине начинается от 1 827 500 гривен. Базовая комплектация Active расширена и включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электропривод двери багажника, камеру, навигацию, подогрев сидений и рулевого колеса, электропривод сиденья водителя, датчики дождя и света, набор систем безопасности.

В салоне улучшили отделку и увеличили размер экранов Фото: Тарас Брязгунов

Топовая комплектация Premium (от 2 330 600 гривен) включает 20-дюймовые диски, матричные фары, кожаную отделку, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.

Новая Toyota RAV4 в Украине будет доступна в 2,5-литровых электрифицированных версиях. Мощность гибрида выросла до 230 к. с. в версии с передним приводом и до 239 сил — с полным приводом. Средний расход топлива составляет 4,3–4,7 л/100 км.

Объем багажника увеличился до 514–1724 л Фото: Тарас Брязгунов

Плагин-гибрид Toyota RAV4 (от 2 515 500 гривен) развивает 282 к. с. с передним приводом и 329 сил — с полным. Более мощная версия разгоняется до сотни за 5,7 с. Кроссовер расходует 4,7–4,9 л/100 км и может проехать до 126 км на электротяге.

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Первые электромобили Toyota в Украине

В Украине будут официально продаваться сразу три электромобиля Toyota. Эти кроссоверы построены на одной платформе e-TNGA и имеют схожий дизайн передней части и схожую компоновку салона с высоко расположенной цифровой приборной панелью. Однако модели отличаются по своему характеру.

Toyota C-HR+ Фото: Тарас Брязгунов

Новая Toyota C-HR+ — молодежный электрический купе-кроссовер с динамичным силуэтом. Автомобиль длиной 4,5 метра имеет багажник объемом 416 литров. Базовая комплектация включает матричные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру, датчики дождя и света, навигацию, электропривод водительского сиденья, подогрев сидений и рулевого колеса, комплекс систем безопасности.

В электромобилях приборная панель расположена довольно высоко Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль предлагается в переднеприводных версиях мощностью 167 и 224 к. с., а также в полноприводном варианте мощностью 343 к. с. Самый мощный кроссовер Toyota C-HR+ разгоняется до сотни за 5,2 с. Можно выбрать аккумуляторы ёмкостью 57 и 77 кВт∙ч, а запас хода составляет от 458 до 560 км. Цена Toyota C-HR+ — от 1 971 550 до 2 496 510 гривен.

Toyota bZ4X — первый серийный электромобиль японской марки. Этот 4,7-метровый кроссовер более просторный, чем C-HR+, и имеет более вместительный багажник объемом 452 литра.

Toyota bZ4X Фото: Тарас Брязгунов

Силовые установки и аккумуляторные батареи такие же, как у Toyota C-HR+, а запас хода составляет 444–569 км. Цена Toyota bZ4X в Украине — от 2 008 100 до 2 304 800 гривен.

Электромобиль Toyota bZ4X Touring — удлиненная (4,83 м) семейная версия электрокара, ориентированная на активный отдых. В нём увеличили внутреннее пространство, а объём багажника вырос до 669 л. Клиренс достиг 210 мм.

Toyota bZ4X Touring Фото: Тарас Брязгунов

Этот кроссовер предлагается в переднеприводной версии мощностью 224 силь и полноприводной версии мощностью 380 силь, причем в последнем случае разгон до сотни занимает 4,5 с. Аккумулятор емкостью 74,7 кВт·ч обеспечивает запас хода 528–591 км. Цена Toyota bZ4X Touring — от 2 395 100 до 2 554 200 гривен.

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