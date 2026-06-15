Руль-штурвал и 4,4 с до сотни: на украинский рынок вышел новый электрокар Lexus (фото)

В Украине начинаются продажи Lexus RZ. Электрокроссовер получил набор инновационных технологий и более емкую батарею.

Электромобиль Lexus RZ прошел модернизацию. Подробности о новинке были опубликованы на официальном сайте Lexus в Украине.

При обновлении Lexus RZ сделали ставку на технологии. Электрокроссовер в версии Lexus RZ 550e F Sport получил опциональную систему рулевого управления по проводам (steer-by-wire), причем в этом случае устанавливается штурвал.

Запас хода Lexus RZ увеличился до 450–456 км Фото: Lexus

Кроме того, в этой версии появилась система виртуального переключения передач. В салоне улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.

Кроме того, новый Lexus RZ оснащен усовершенствованными полноприводными системами. Модель RZ 500e мощностью 380 л. с. (от 3 456 982 гривен) способна разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с, а 408-сильная версия Lexus RZ 550e F Sport (от 3 732 604 грн) – за 4,4 с.

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Новая батарея емкостью 77 кВт·ч увеличила запас хода Lexus RZ до 450–456 км. К тому же, она заряжается быстрее – за 3,5 часа переменным током (22 кВт) и за 28 минут постоянным током (150 кВт).

В салоне установили рулевое колесо Фото: Lexus

Базовая комплектация Lexus RZ включает 20-дюймовые диски, электропривод передних сидений, рулевого колеса и двери багажника, вентиляцию передних и подогрев всех сидений, подогрев рулевого колеса, камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, акустику Mark Levinson с 13 динамиками, комплекс безопасности Lexus Safety System+.

Кстати, на украинский рынок выходит недорогой корейский пикап.

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