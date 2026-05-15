Недорогой флагман: в Украине появится новый семейный электрокроссовер MG (фото)

На украинский рынок выйдет новый электромобиль MG S6 EV. Семейный кроссовер мощный, богато оснащен и имеет запас хода до 530 км.

Кроссовер вскоре пополнит электрическую линейку MG в Украине. Его подробности раскрыли на сайте импортера бренда.

Новый MG S6 EV является флагманским электрокроссовером марки и, по сути, заменил MG Marvel R. 4,7-метровое авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами.

Запас хода MG S6 EV достигает 530 км

В салоне на передней панели установили цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высокой консолью. Электрокроссовер MG S6 просторен и имеет два багажника: задний объемом 674-1910 л и передний 124-литровый.

Электромобиль MG S6 EV предлагают в заднеприводном 244-сильном и полноприводном 361-сильном вариантах. Более мощная версия стартует до 100 км/ч за 5,1 с.

Все кроссоверы MG S6 EV получили батарею емкостью 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 530 км с задним приводом и 485 км — с полным. Также есть функция повербанка.

Цена MG S6 в Украине стартует за 1 488 450 гривен. Базовая версия COM оснащена 19-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, подогревом сидений и руля, навигацией, камерой, парктроником, адаптивным круиз-контролем и набором систем безопасности.

Топовая версия LUX (от 1 588 003 гривен) добавляет 20-дюймовые диски, панорамную крышу, отделку кожей и алькантарой, камеры кругового обзора, вентиляцию кресел, электропривод сидений и дверей багажника.

Кстати, на украинский рынок выходит и младший брат этой модели — компактный электрокроссовер MG S5 EV.

