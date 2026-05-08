Цена $15 000 и инновационная батарея: раскрыты подробности электрокроссовера MG 4X (фото)

Новый MG 4X готовится к выходу на рынок. Недорогой электрокроссовер богато оснащен и получил полутвердую батарею.

Электромобиль MG 4X вскоре поступит в продажу в Китае по цене примерно $15 000, а позже начнется его экспорт. Основные подробности новой модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокар получит полутвердую батарею Фото: autohome.com.cn

Электрокроссовер является собратом хэтчбека MG 4 Urban, ведь построен на той же переднеприводной платформе. У него сдержанный обтекаемый дизайн с выраженным "носом". Фары и фонари соединены диодными полосами.

На передней панели установлены два экрана Фото: autohome.com.cn

Размеры MG 4X 2026:

длина — 4500 мм;

ширина — 1849 мм;

высота — 1621 мм;

колесная база — 2735 мм;

масса — 1640-1755 кг.

В салоне MG 4X установили двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью, а в топовой версии получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть панорамная крыша, подогрев руля и электропривод двери багажника.

В дорогой версии передние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж Фото: autohome.com.cn

Новый MG 4X дебютирует в версиях мощностью 170 и 204 л. с. Базовый вариант будет иметь инновационную полутвердую батарею емкостью 53,9 кВт∙ч, а его запас хода составит 510 км. За доплату предложат литий-железо-фосфатную батарею на 64 кВт∙ч и сможет проехать 610 км без подзарядки.

