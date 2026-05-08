Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Ціна $15 000 та інноваційна батарея: розкрито подробиці електрокросовера MG 4X (фото)

кросовер MG 4X
Електрокросовер MG 4X коштуватиме від $15 000 | Фото: autohome.com.cn

Новий MG 4X готується до виходу на ринок. Недорогий електрокросовер багато оснащений та отримав напівтвердотілу батарею.

Електромобіль MG 4X невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною приблизно $15 000, а пізніше почнеться його експорт. Основні подробиці нової моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

MG 4X
Електрокар отримає напівтвердотілу батарею
Фото: autohome.com.cn

Електрокросовер є побратимом хетчбека MG 4 Urban, адже збудований на тій же передньопривідній платформі. У нього стриманий обтічний дизайн із вираженим "носом". Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

салон MG 4X 2026
На передній панелі встановлено два екрани
Фото: autohome.com.cn

Розміри MG 4X 2026:

  • довжина – 4500 мм;
  • ширина – 1849 мм;
  • висота – 1621 мм;
  • колісна база – 2735 мм;
  • маса – 1640-1755 кг.
Важливо
На український ринок вийде недорогий електрокросовер MG із запасом ходу понад 400 км (фото)
На український ринок вийде недорогий електрокросовер MG із запасом ходу понад 400 км (фото)

У салоні MG 4X встановили двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю, а в топовій версії отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є панорамний дах, підігрів керма і електропривід дверей багажника.

Відео дня
салон MG 4X
У дорогій версії передні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж
Фото: autohome.com.cn

Новий MG 4X дебютує у версіях потужністю 170 та 204 к. с. Базовий варіант матиме інноваційну напівтвердотілу батарею ємністю 53,9 кВт∙год, а його запас ходу складе 510 км. За доплату запропонують літій-залізо-фосфатну батарею на 64 кВт∙год та зможе проїхати 610 км без підзарядки.

Між іншим, на європейський ринок вийшов недорогий конкурент Skoda Kodiaq від MG.

Також Фокус розповідав про найдорожчий і найбільший електрокросовер від концерну Toyota.