Ціна $15 000 та інноваційна батарея: розкрито подробиці електрокросовера MG 4X (фото)

Новий MG 4X готується до виходу на ринок. Недорогий електрокросовер багато оснащений та отримав напівтвердотілу батарею.

Електромобіль MG 4X невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною приблизно $15 000, а пізніше почнеться його експорт. Основні подробиці нової моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Електрокар отримає напівтвердотілу батарею Фото: autohome.com.cn

Електрокросовер є побратимом хетчбека MG 4 Urban, адже збудований на тій же передньопривідній платформі. У нього стриманий обтічний дизайн із вираженим "носом". Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: autohome.com.cn

Розміри MG 4X 2026:

довжина – 4500 мм;

ширина – 1849 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2735 мм;

маса – 1640-1755 кг.

Важливо

На український ринок вийде недорогий електрокросовер MG із запасом ходу понад 400 км (фото)

У салоні MG 4X встановили двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю, а в топовій версії отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є панорамний дах, підігрів керма і електропривід дверей багажника.

Відео дня

У дорогій версії передні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

Новий MG 4X дебютує у версіях потужністю 170 та 204 к. с. Базовий варіант матиме інноваційну напівтвердотілу батарею ємністю 53,9 кВт∙год, а його запас ходу складе 510 км. За доплату запропонують літій-залізо-фосфатну батарею на 64 кВт∙год та зможе проїхати 610 км без підзарядки.

Між іншим, на європейський ринок вийшов недорогий конкурент Skoda Kodiaq від MG.

Також Фокус розповідав про найдорожчий і найбільший електрокросовер від концерну Toyota.