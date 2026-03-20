У Європі з'явився потужний і недорогий суперник Hyundai Santa Fe від MG (фото)
Новий MG S9 виходить на європейський ринок. Великий сімейний кросовер багато укомплектований та отримав потужну плагін-гібридну установку.
Кросовер MG S9 2026 з'явився у Великої Британії, а невдовзі його продажі стартують у низці країн ЄС. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті автовиробника.
Новий MG S9 — європейська версія моделі RX9. Найбільший кросовер MG сягає майже 5 метрів завдовжки і є доступнішим конкурентом Hyundai Santa Fe, Kia Sorento та Skoda Kodiaq
Салон MG S9 2026 розрахований на сім осіб. Об’єм багажника складає 203 л з трьома рядами сидінь, 517 л – із двома та 1052 л – із одним.
Кросовер MG S9 у Європі пропонуватимуть лише в передньопривідному плагін-гібридному виконанні, хоча модель RX9 має і бензинову версію з повним приводом. 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та електромотор разом розвивають 299 к. с. та 390 Н∙м.
Плагін-гібрид здатен розігнатися до 100 км/год за 9,6 с і може буксирувати двотонний причіп. Батарея на 24,7 кВт∙год дозволяє подолати 100 км на електротязі.
Ціна MG S9 у Великій Британії стартує з 34 200 фунтів стерлінгів (39 700 євро). Базова комплектація Comfort доволі багата — 20-дюймові диски, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, набір систем безпеки, підігрів передніх крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника.
Варіант Premium за 36 945 фунтів стерлінгів (42 900 євро) додає шкіряний салон, акустику Bose із 12 динаміками, вентиляцію та масаж сидінь.
