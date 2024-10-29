Просторий салон та багате оснащення: представлено флагманський кросовер MG (фото)

Семимісний кросовер MG RX9 вирізняється оригінальним дизайном та багато укомплектований. Під капотом автомобіля встановлено 204-сильний турбомотор.

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На автошоу в Саудівській Аравії презентували новий MG RX9. Великий сімейний кросовер надійде в продаж до кінця року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Модель планують продавати по всьому світу Фото: MG

Новий MG RX9 стане флагманським кросовером марки і буде "глобальною" моделлю – уже підтверджено, що її продаватимуть у країнах Азії та Латинської Америки, а також Австралії.

Кросовер MG RX9 вирізняється роздутими крилами, високою віконною лінією та широкою решіткою радіатора. Продовгуваті фари доповнені тоненькими ходовими вогнями, а дверні ручки зроблені висувними. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Кросовер оснащений 204-сильним турбомотором Фото: MG

Розміри MG RX9 2025:

довжина — 4983 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1786 мм;

колісна база — 2915 мм.

У салоні MG RX9 на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї, хоча в окремих країнах за доплату запропонують ще й третій екран для переднього пасажира.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: MG

На трьох рядах крісел помістяться семеро. Передні сидіння розділені високою консоллю та доповнені електроприводом, підігрівом і вентиляцією.

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Крім того, комплектація MG RX9 включає 21-дюймові диски, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфонів. Також встановлені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Кросовер багато оснащений Фото: MG

Кросовер MG RX9 оснащений 2,0-літровим 204-сильним турбомотором та 9-ступінчастим автоматом. Привід може бути переднім або повним.

До речі, нещодавно дебютував новий доступний електрокросовер MG для Європи.

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