Дешева альтернатива Outlander: Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
Семимісний кросовер Mitsubishi DST вирізняється атлетичним дизайном із роздутими крилами. У його салоні встановлені дисплеї як для водія, так і для задніх пасажирів.
На автошоу в Манілі (Філіппіни) презентували новий Mitsubishi DST. Концепт є передсерійною версією недорогого сімейного кросовера, який вийде на ринок у 2025 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Нова семимісна модель стане доступною альтернативою Mitsubishi Outlander. Вона розробляється на подовженій платформі бюджетного кросовера Mitsubishi Xforce.
Новий Mitsubishi DST схожий на свого побратима. У нього високий капот, розширені крила і виражений позашляховий обвіс. Широка решітка радіатора поєднується з Т-подібними світлодіодними фарами і ліхтарями. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.
У салоні Mitsubishi DST встановлено два дисплеї на передній панелі, окремий тачскрін є і у задніх пасажирів. Більшість кнопок є сенсорними.Важливо
Крісла першого ряду розділені високим тунелем. Семимісний кросовер Mitsubishi оснащений тризонним клімат-контролем та розкладними столиками для пасажирів другого ряду.
Характеристики концепта Mitsubishi DST тримають у секреті. Серійна модель повинна отримати 1,5-літровий 105-сильний двигун та варіатор від Mitsubishi Xforce. Авто буде передньопривідним, проте матиме набір режимів для різних типів дорожнього покриття.
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