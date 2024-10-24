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Авто

Дешева альтернатива Outlander: Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)

Mitsubishi DST, новий Mitsubishi DST, кросовер Mitsubishi
Фото: Mitsubishi | Mitsubishi DST — передсерійний варіант нового семимісного кросовера

Семимісний кросовер Mitsubishi DST вирізняється атлетичним дизайном із роздутими крилами. У його салоні встановлені дисплеї як для водія, так і для задніх пасажирів.

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На автошоу в Манілі (Філіппіни) презентували новий Mitsubishi DST. Концепт є передсерійною версією недорогого сімейного кросовера, який вийде на ринок у 2025 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

новий Mitsubishi DST, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Авто вирізняється атлетичним дизайном із розширеними крилами
Фото: Mitsubishi

Нова семимісна модель стане доступною альтернативою Mitsubishi Outlander. Вона розробляється на подовженій платформі бюджетного кросовера Mitsubishi Xforce.

Новий Mitsubishi DST схожий на свого побратима. У нього високий капот, розширені крила і виражений позашляховий обвіс. Широка решітка радіатора поєднується з Т-подібними світлодіодними фарами і ліхтарями. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

салон Mitsubishi DST, новий Mitsubishi DST, кросовер Mitsubishi Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Mitsubishi

У салоні Mitsubishi DST встановлено два дисплеї на передній панелі, окремий тачскрін є і у задніх пасажирів. Більшість кнопок є сенсорними.

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Крісла першого ряду розділені високим тунелем. Семимісний кросовер Mitsubishi оснащений тризонним клімат-контролем та розкладними столиками для пасажирів другого ряду.

салон Mitsubishi, новий Mitsubishi DST, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Салон розрахований на 7 осіб
Фото: Mitsubishi

Характеристики концепта Mitsubishi DST тримають у секреті. Серійна модель повинна отримати 1,5-літровий 105-сильний двигун та варіатор від Mitsubishi Xforce. Авто буде передньопривідним, проте матиме набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

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