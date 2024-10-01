Mitsubishi презентували потужний 300-сильний кросовер із витратою 0,8 л на 100 км (фото)

Новий Mitsubishi Outlander PHEV отримав потужнішу 302-сильну установку. Він здатен розігнатися до сотні за 7,9 с і проїхати до 86 км на електротязі.

Related video

Кросовер Mitsubishi Outlander четвертого покоління на європейському ринку отримав плагін-гібридну версію PHEV. Презентація моделі пройшла в Мадриді, а її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер може подолати 86 км на електротязі Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander PHEV став значно потужнішим. Його 2,4-літровий бензиновий мотор на 136 сил працює разом із двома електромоторами — 116-сильним переднім та 136-сильним заднім.

Сумарна віддача становить 302 к. с., що дає змогу стартувати до 100 км/год за 7,9 с. Водночас завдяки батареї на 22,7 кВт∙год кросовер Mitsubishi здатен проїхати до 86 км в електричному режимі. Витрата пального у комбінованому циклі становить 0,8 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 844 км.

Важливо

Новий Mitsubishi Pajero Sport 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

Гібрид зовні майже не відрізняється від бензинового Mitsubishi Outlander 2024 — його видають лише особливі колісні диски діаметром 18–20 дюймів та надписи PHEV на кузові.

Салон Mitsubishi Outlander PHEV майже не зазнав змін Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi Outlander PHEV також не зазнав змін, хіба замість тахометра на цифровій панелі приладів з’явився індикатор роботи силової установки і встановлена нова акустика Yamaha. Примітно, що тепер гібрид Mitsubishi Outlander може бути і семимісним.

Раніше Фокус розповідав про флагманський гібрид Bentley потужністю 782 к. с.

Також ми писали про гібридний кросовер BYD із запасом ходу 2000 км.