Mitsubishi презентували потужний 300-сильний кросовер із витратою 0,8 л на 100 км (фото)
Новий Mitsubishi Outlander PHEV отримав потужнішу 302-сильну установку. Він здатен розігнатися до сотні за 7,9 с і проїхати до 86 км на електротязі.
Кросовер Mitsubishi Outlander четвертого покоління на європейському ринку отримав плагін-гібридну версію PHEV. Презентація моделі пройшла в Мадриді, а її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Новий Mitsubishi Outlander PHEV став значно потужнішим. Його 2,4-літровий бензиновий мотор на 136 сил працює разом із двома електромоторами — 116-сильним переднім та 136-сильним заднім.
Сумарна віддача становить 302 к. с., що дає змогу стартувати до 100 км/год за 7,9 с. Водночас завдяки батареї на 22,7 кВт∙год кросовер Mitsubishi здатен проїхати до 86 км в електричному режимі. Витрата пального у комбінованому циклі становить 0,8 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 844 км.
Гібрид зовні майже не відрізняється від бензинового Mitsubishi Outlander 2024 — його видають лише особливі колісні диски діаметром 18–20 дюймів та надписи PHEV на кузові.
Салон Mitsubishi Outlander PHEV також не зазнав змін, хіба замість тахометра на цифровій панелі приладів з’явився індикатор роботи силової установки і встановлена нова акустика Yamaha. Примітно, що тепер гібрид Mitsubishi Outlander може бути і семимісним.
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