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Mitsubishi презентували потужний 300-сильний кросовер із витратою 0,8 л на 100 км (фото)

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Фото: Mitsubishi | Mitsubishi Outlander PHEVоснащений 302-сильною установкою

Новий Mitsubishi Outlander PHEV отримав потужнішу 302-сильну установку. Він здатен розігнатися до сотні за 7,9 с і проїхати до 86 км на електротязі.

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Кросовер Mitsubishi Outlander четвертого покоління на європейському ринку отримав плагін-гібридну версію PHEV. Презентація моделі пройшла в Мадриді, а її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

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Кросовер може подолати 86 км на електротязі
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander PHEV став значно потужнішим. Його 2,4-літровий бензиновий мотор на 136 сил працює разом із двома електромоторами — 116-сильним переднім та 136-сильним заднім.

Сумарна віддача становить 302 к. с., що дає змогу стартувати до 100 км/год за 7,9 с. Водночас завдяки батареї на 22,7 кВт∙год кросовер Mitsubishi здатен проїхати до 86 км в електричному режимі. Витрата пального у комбінованому циклі становить 0,8 л/100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 844 км.

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Гібрид зовні майже не відрізняється від бензинового Mitsubishi Outlander 2024 — його видають лише особливі колісні диски діаметром 18–20 дюймів та надписи PHEV на кузові.

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Салон Mitsubishi Outlander PHEV майже не зазнав змін
Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi Outlander PHEV також не зазнав змін, хіба замість тахометра на цифровій панелі приладів з’явився індикатор роботи силової установки і встановлена нова акустика Yamaha. Примітно, що тепер гібрид Mitsubishi Outlander може бути і семимісним.

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