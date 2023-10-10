Сім місць і оригінальний дизайн: в Україну приїхав новий Mitsubishi Outlander (фото)

Кросовер Mitsubishi Outlander став більшим і виразнішим на вигляд. Модель в Україні запропонують у семимісному виконанні та зі 184-сильним двигуном.

Related video

В Україні з'явився новий Mitsubishi Outlander. Кросовер четвертого покоління виходить на наш ринок. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер Mitsubishi Outlander кардинально змінився. Він підріс до 4,71 м завдовжки та 1,86 м завширшки і ділить платформу з Nissan X-Trail. Дизайн авто став виразнішим — з високим капотом, профільованими боковинами та виразним "обличчям".

Кросовер підріс у розмірах Фото: Mitsubishi

Збільшені розміри зробили новий Mitsubishi Outlander просторішим, що особливо відчутно на третьому ряду (модель в Україні запропонована у версії на 7 місць).

Крім того, істотно поліпшено матеріали оздоблення — вже в початковій версії використано шкіру. Також з'явилися віртуальний щиток приладів і нова мультимедійна система з 8-дюймовим тачскріном.

В інтер'єрі поліпшено матеріали оздоблення Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander в Україні запропонують із 2,5-літровою 184-сильною бензиновою четвіркою і варіатором. Середня витрата палива становить 8,1 л/100 км. Повний привід доповнено режимами для різних типів бездоріжжя.

Важливо

Стара школа: тест-драйв позашляховика Mitsubishi Pajero Sport

Базовий Mitsubishi Outlander Intense (1 750 000 гривень) отримав діодні фари, безключовий доступ, камеру заднього виду, трьохзонний клімат-контроль, датчики дощу і світла, підігрів сидінь і керма.

Салон кросовера став просторішим Фото: Mitsubishi

Дорожчий варіант Ultimate (1 895 000 гривень) додає матричну оптику, панорамний дах, акустику Bose, підігрів задніх крісел, камери кругового огляду та електропривод сидінь. Також у цій версії є набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

Раніше Фокус розповідав, що в нашій країні з'явиться новий Peugeot 2008.

Також ми писали, що в Україну привезли новий BMW 5 Series.