В Україні презентували новий BMW 5 Series 2024: подробиці та ціни (фото)

Седан BMW 5 Series G60 дебютував в електричному виконанні, але в лінійці залишаться бензинові та дизельні версії. Автомобіль кардинально змінився зовні і всередині.

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У Львові в рамках конференції IT Arena продемонстрували новий BMW 5 Series 2024. Примітно, що першою в Україну приїхала електрична версія BMW i5. Про це повідомляється на офіційній сторінці українського представництва BMW у Facebook.

В Україну привезли електричний варіант седана Фото: BMW

Седан BMW 5 Series G60 зберіг платформу CLAR, але підріс у розмірах і досягає вже більше ніж 5 м завдовжки при колісній базі в 3 м. Його дизайн став більш гранованим, а в салоні на передній панелі з'явився вигнутий дисплей. До того ж, палітра версій "п'ятірки" розширена і вперше включає електрокари.

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В Україну привезли топовий електромобіль BMW i5 M60 з двома електромоторами загальною потужністю 600 к. с. і батареєю на 84,3 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 230 км/год, а його запас ходу сягає 516 км. Такий седан коштуватиме 3,47 млн гривень.

Електрокар оснащений 600-сильною установкою Фото: BMW

Початкова електрична версія BMW i5 з 340-сильним мотором і запасом ходу до 582 км коштуватиме від 2,39 млн гривень. Оголошено і ціну BMW 5 Series з двигуном внутрішнього згоряння: варіант з 2,0-літровим 190-сильним бензиновим турбомотором коштує від 1,77 млн гривень, а версія з 2,0-літровим турбодизелем на 197 к. с. — від 1,91 млн гривень.

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