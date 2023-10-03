В Украине презентовали новый BMW 5 Series 2024: подробности и цены (фото)

Седан BMW 5 Series G60 дебютировал в электрическом исполнении, но в линейке останутся бензиновые и дизельные версии. Автомобиль кардинально изменился внешне и внутри.

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Во Львове в рамках конференции IT Arena продемонстрировали новый BMW 5 Series 2024. Примечательно, что первой в Украину приехала электрическая версия BMW i5. Об этом сообщается на официальной странице украинского представительства BMW в Facebook.

В Украину привезли электрический вариант седана Фото: BMW

Седан BMW 5 Series G60 сохранил платформу CLAR, но подрос в размерах и достигает уже более 5 м в длину при колесной базе в 3 м. Его дизайн стал более граненым, а в салоне на передней панели появился изогнутый дисплей. К тому же, палитра версий "пятерки" расширена и впервые включает электрокары.

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В Украину привезли топовый электромобиль BMW i5 M60 с двумя электромоторами общей мощностью 600 л. с. и батареей на 84,3 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 230 км/ч, а его запас хода достигает 516 км. Такой седан будет стоить 3,47 млн гривен.

Электрокар оснащен 600-сильной установкой Фото: BMW

Начальная электрическая версия BMW i5 c 340-сильным мотором и запасом хода до 582 км будет стоить от 2,39 млн гривен. Объявлена и цена BMW 5 Series с двигателем внутреннего сгорания: вариант с 2,0-литровым 190-сильным бензиновым турбомотором стоит от 1,77 млн гривен, а версия с 2,0-литровым турбодизелем на 197 л. с. – от 1,91 млн гривен.

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