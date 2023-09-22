Новый флагман: в Украине появится премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-90 (фото)

Премиальный кроссовер Mazda CX-90 – самая роскошная и дорогая модель в истории японской марки. Ее салон отделан кожей Nappa, а под капотом установлена 345-сильная турбошестерка.

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На украинский рынок выйдет новая Mazda CX-90. Большой семейный кроссовер приходит на смену модели CX-9 и является новым флагманом японской марки. Об этом сообщается на официальном сайте Mazda.

Кроссовер достигает 5,1 м в длину Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-90 является второй (после Mazda CX-60) моделью в новой премиальной линейке японского бренда. В основе обоих авто лежит новая заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя.

Mazda CX-90 оснащена 3,3-литровой 345-сильной турбошестеркой Фото: Mazda

Новая Mazda CX-90 2023 крупнее предшественника – достигает 5,1 м в длину. В Украине модель будет доступна в семиместном исполнении, хотя также существует версия на 6 мест. Объем багажника составляет 257-2025 л.

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Поскольку кроссовер Mazda позиционируется как премиальный, то в отделке салона использована дорогая кожа Nappa. Авто получило виртуальный щиток приборов и проекцию на лобовое стекло.

Салон Mazda CX-90 отделан кожей Nappa Фото: Mazda

Mazda CX-90 в Украине предложат только в одной богато оснащенной версии Premium-Line (от 2 498 400 гривен). Комплектация включает трехзонный климат-контроль, 21-дюймовые диски, электроприводы сидений, руля и двери багажника, вентиляцию передних кресел, мощную акустику Bose, набор систем безопасности.

Объем багажника можно увеличить с 257 до 2025 л Фото: Mazda

Премиальный кроссовер Mazda будет доступен исключительно в с топовой 3,3-литровой турбошестеркой на 345 л. с., 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 210 км/ч. Благодаря "мягкой" гибридной установке средний расход топлива составляет 8,6 л/100 км.

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