Mazda рассекретила характеристики и цену нового флагманского кроссовера CX-90 (фото)

Новая Mazda CX-90 богато оснащена, а в топовой версии ее салон отделан кожей Nappa и деревом. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридной модификациях.

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Mazda опубликовала больше информации о своем новом флагмане CX-90. Преемник Mazda CX-9 уже поступает в продажу на североамериканском рынке по цене от 40 970 долларов за бензиновую версию и 48 820 долларов — за плаг-ин гибрид. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.

[ + – ] Кроссовер заметно крупнее Mazda CX-9 Фото: Mazda

Премиальный кроссовер Mazda CX-90 построен на абсолютно новой платформе с продольным расположением двигателя. Он заметно крупнее предшественника и будет конкурировать с Honda Pilot, Ford Explorer и Toyota Grand Highlander.

Размеры Mazda CX-90 2023:

Длина — 5121 мм

Ширина — 2156 мм

Высота — 1745 мм

Колесная база — 3119 мм

[ + – ] В топовой версии салон отделан дорогой кожей Nappa и деревом Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-90 2023

Новая Mazda CX-90 будет предложена с 3,3-литровыми бензиновыми турбошестерками на 284 и 345 л. с. с расходом 9,4 л/100 км. Плаг-ин гибрид на 328 л. с. будет экономичнее, но пока его расход не озвучен. Все версии полноприводные и оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП.

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Базовая восьмиместная комплектация Select включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, виртуальную панель приборов, датчики дождя и света, климат-контроль, электроприводы водительского сиденья и двери багажника. Кроме того, у авто богатое оснащение по безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон, распознавание дорожных знаков и усталости водителя.

[ + – ] Доступны версии модели на 6, 7 и 8 мест Фото: Mazda

В топовом варианте Premium Plus салон отделан дорогой кожей Nappa и деревом, а в салоне может быть 6 или 7 мест. Также добавлены 21-дюймовые диски, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод рулевой колонки, вентиляция передних кресел, подогрев сидений первых двух рядов и руля.

Ранее Фокус сообщал, что у CX-90 вскоре появится младшая "сестра" — пятиместная Mazda CX-70.

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