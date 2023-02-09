Восемь мест и богатое оснащение: презентован самый большой кроссовер Toyota (видео)

Toyota Grand Highlander достигает свыше 5 метров в длину и является одним из самых просторных в своем классе. Кроссовер представили в топовой гибридной версии мощностью 367 л. с.

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На автосалоне в Чикаго дебютировала новая Toyota Grand Highlander. Самый большой кроссовер Toyota поступит в продажу с августа. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Длина кроссовера превышает 5 метров Фото: Toyota

Дизайн Toyota Grand Highlander 2024

Новая модель займет нишу между стандартным Highlander и рамным внедорожником Toyota Sequoia. Кроссовер длиной свыше 5 метров бросит вызов Honda Pilot 2023 и новой Mazda CX-90, а позже его более роскошную версию представит Lexus.

[ + – ] Модель дебютировала в гибридной версии Фото: Toyota

По дизайну авто существенно отличается от стандартного Highlander, хоть и построено на той же платформе TNGA-K. Внешне кроссовер большое похож на Toyota RAV4, ведь в его внешнем виде преобладают грани, а крылья расширены. Огромная решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами.

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Салон и комплектация Toyota Grand Highlander

В салоне Toyota Grand Highlander упор сделан на внутреннем пространстве — одно оно из самых больших в классе. Доступны версии на 7 и 8 мест и на третьем ряду просторно даже взрослым. Со всеми креслами на месте остается 403-литровый багажник, рассчитанный на 7 чемоданов, а если сложить кресла, то его объем вырастет 2775 л. Также внутри 7 USB-портов и 13 подстаканников.

[ + – ] Оснащение включает виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин Фото: Toyota

В базовой версии семейный кроссовер Toyota получил виртуальную панель приборов, 12,3-дюймовый тачскрин, Wi-Fi, беспроводную зарядку для смартфонов, передние сиденья с электроприводом и подогревом. Кроме того, для всех версий обязательны адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавания дорожных знаков.

[ + – ] Предложены версии на 7 и 8 мест Фото: Toyota

Топовый вариант Platinum добавляет вентиляцию передних и подогрев задних кресел, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора электропривод двери багажника и система полуавтономного вождения.

[ + – ] Со сложенными сиденьями объем багажника составляет 2775 л Фото: Toyota

Характеристики Toyota Grand Highlander 2024

Новая Toyota Grand Highlander дебютировала в топовой гибридной версии Hybrid Max. Бензиновая 2,4-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 367 л. с., чего достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 6,3 с и буксировать 2,2-тонный прицеп.

Позже линейку расширят 2,4-литровый турбомотор на 265 л. с. и 245-сильная гибридная установка с 2,5-литровым двигателем. Предложат версии с передним и полным приводом.

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