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Вісім місць та багате оснащення: презентовано найбільший кросовер Toyota (відео)

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota
Фото: Toyota | Toyota Grand Highlander за дизайном нагадує модель RAV4

Toyota Grand Highlander досягає понад 5 метрів завдовжки і є одним із найпростіших у своєму класі. Кросовер презентували у топовій гібридній версії потужністю 367 к. с.

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На автосалоні у Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер Toyota надійде у продаж із серпня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota Fullscreen
Довжина кросовера перевищує 5 метрів
Фото: Toyota

Дизайн Toyota Grand Highlander 2024

Нова модель займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Кросовер довжиною понад 5 метрів кине виклик Honda Pilot 2023 і новій Mazda CX-90, а пізніше його більш розкішну версію представить Lexus.

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota Fullscreen
Модель дебютувала у гібридній версії
Фото: Toyota

За дизайном авто значно відрізняється від стандартного Highlander, хоч і побудовано на тій же платформі TNGA-K. Зовні кросовер схожий на Toyota RAV4, адже в його зовнішньому вигляді переважають грані, а крила розширені. Величезна решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами.

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Салон та комплектація Toyota Grand Highlander

У салоні Toyota Grand Highlander акцент зроблений на внутрішньому просторі — один з найбільших у класі. Доступні версії на 7 та 8 місць, на третьому ряду просторо навіть дорослим. З усіма кріслами на місці залишається 403-літровий багажник, розрахований на 7 валіз, а якщо скласти крісла, його обсяг зросте 2775 л. Також усередині 7 USB-портів та 13 підсклянників.

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota Fullscreen
Оснащення включає віртуальну панель приладів та 12,3-дюймовий тачскрін
Фото: Toyota

У базовій версії сімейний кросовер Toyota отримав віртуальну панель приладів, 12,3-дюймовий тачскрін, Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів, передні сидіння з електроприводом та підігрівом. Крім того, для всіх версій обов'язкові адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota Fullscreen
Запропоновано версії на 7 та 8 місць
Фото: Toyota

Топовий варіант Platinum додає вентиляцію передніх та підігрів задніх крісел, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника та система напів автономного водіння.

Нова Toyota Grand Highlander, Toyota Grand Highlander 2024, Toyota Grand Highlander, кросовер Toyota Fullscreen
Зі складеними сидіннями об'єм багажника становить 2775 л.
Фото: Toyota

Характеристики Toyota Grand Highlander 2024

Нова Toyota Grand Highlander дебютувала у топовій гібридній версії Hybrid Max. Бензинова 2,4-літрова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 367 к. с., чого достатньо, щоб розганятись до 100 км/год за 6,3 с і буксирувати 2,2-тонний причіп.

Потім лінійку розширять 2,4-літровий турбомотор на 265 к. с. та 245-сильна гібридна установка з 2,5-літровим двигуном. Запропонують версії з переднім та повним приводом.

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