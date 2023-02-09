Вісім місць та багате оснащення: презентовано найбільший кросовер Toyota (відео)
Toyota Grand Highlander досягає понад 5 метрів завдовжки і є одним із найпростіших у своєму класі. Кросовер презентували у топовій гібридній версії потужністю 367 к. с.
На автосалоні у Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер Toyota надійде у продаж із серпня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Дизайн Toyota Grand Highlander 2024
Нова модель займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Кросовер довжиною понад 5 метрів кине виклик Honda Pilot 2023 і новій Mazda CX-90, а пізніше його більш розкішну версію представить Lexus.
За дизайном авто значно відрізняється від стандартного Highlander, хоч і побудовано на тій же платформі TNGA-K. Зовні кросовер схожий на Toyota RAV4, адже в його зовнішньому вигляді переважають грані, а крила розширені. Величезна решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами.
Салон та комплектація Toyota Grand Highlander
У салоні Toyota Grand Highlander акцент зроблений на внутрішньому просторі — один з найбільших у класі. Доступні версії на 7 та 8 місць, на третьому ряду просторо навіть дорослим. З усіма кріслами на місці залишається 403-літровий багажник, розрахований на 7 валіз, а якщо скласти крісла, його обсяг зросте 2775 л. Також усередині 7 USB-портів та 13 підсклянників.
У базовій версії сімейний кросовер Toyota отримав віртуальну панель приладів, 12,3-дюймовий тачскрін, Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів, передні сидіння з електроприводом та підігрівом. Крім того, для всіх версій обов'язкові адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.
Топовий варіант Platinum додає вентиляцію передніх та підігрів задніх крісел, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника та система напів автономного водіння.
Характеристики Toyota Grand Highlander 2024
Нова Toyota Grand Highlander дебютувала у топовій гібридній версії Hybrid Max. Бензинова 2,4-літрова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 367 к. с., чого достатньо, щоб розганятись до 100 км/год за 6,3 с і буксирувати 2,2-тонний причіп.
Потім лінійку розширять 2,4-літровий турбомотор на 265 к. с. та 245-сильна гібридна установка з 2,5-літровим двигуном. Запропонують версії з переднім та повним приводом.
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