Вісім місць та багате оснащення: презентовано найбільший кросовер Toyota (відео)

Toyota Grand Highlander досягає понад 5 метрів завдовжки і є одним із найпростіших у своєму класі. Кросовер презентували у топовій гібридній версії потужністю 367 к. с.

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На автосалоні у Чикаго дебютувала нова Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер Toyota надійде у продаж із серпня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Довжина кросовера перевищує 5 метрів Фото: Toyota

Дизайн Toyota Grand Highlander 2024

Нова модель займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Кросовер довжиною понад 5 метрів кине виклик Honda Pilot 2023 і новій Mazda CX-90, а пізніше його більш розкішну версію представить Lexus.

[ + – ] Модель дебютувала у гібридній версії Фото: Toyota

За дизайном авто значно відрізняється від стандартного Highlander, хоч і побудовано на тій же платформі TNGA-K. Зовні кросовер схожий на Toyota RAV4, адже в його зовнішньому вигляді переважають грані, а крила розширені. Величезна решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами.

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Салон та комплектація Toyota Grand Highlander

У салоні Toyota Grand Highlander акцент зроблений на внутрішньому просторі — один з найбільших у класі. Доступні версії на 7 та 8 місць, на третьому ряду просторо навіть дорослим. З усіма кріслами на місці залишається 403-літровий багажник, розрахований на 7 валіз, а якщо скласти крісла, його обсяг зросте 2775 л. Також усередині 7 USB-портів та 13 підсклянників.

[ + – ] Оснащення включає віртуальну панель приладів та 12,3-дюймовий тачскрін Фото: Toyota

У базовій версії сімейний кросовер Toyota отримав віртуальну панель приладів, 12,3-дюймовий тачскрін, Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів, передні сидіння з електроприводом та підігрівом. Крім того, для всіх версій обов'язкові адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Запропоновано версії на 7 та 8 місць Фото: Toyota

Топовий варіант Platinum додає вентиляцію передніх та підігрів задніх крісел, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника та система напів автономного водіння.

[ + – ] Зі складеними сидіннями об'єм багажника становить 2775 л. Фото: Toyota

Характеристики Toyota Grand Highlander 2024

Нова Toyota Grand Highlander дебютувала у топовій гібридній версії Hybrid Max. Бензинова 2,4-літрова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 367 к. с., чого достатньо, щоб розганятись до 100 км/год за 6,3 с і буксирувати 2,2-тонний причіп.

Потім лінійку розширять 2,4-літровий турбомотор на 265 к. с. та 245-сильна гібридна установка з 2,5-літровим двигуном. Запропонують версії з переднім та повним приводом.

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