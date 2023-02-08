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Представлені нові BMW X5 і X6: як змінилися популярні кросовери (відео)

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Фото: BMW | BMW X5 і X6 оновлено

Преміальні кросовери BMW X5 і X6 стали агресивнішими на вигляд, а їхні салон осучаснили. Двигуни отримали збільшення в потужності.

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У США відбулася презентація BMW X5 і X6 2023 модельного року. Кросовери преміум-класу пройшли фейсліфтинг і надійдуть у продаж із весни за ціною від 66 195 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

кросовери BMW, BMW X5, BMW X6, Новий BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Передня частина стала агресивнішою на вигляд
Фото: BMW

Новий BMW X5 2023 і його купеподібний побратим X6 стали агресивнішими на вигляд завдяки зміненим фарам і передньому бамперу. Решітка радіатора також оновлена, а ще отримала опційне діодне підсвічування. Позаду замінені ліхтарі. Версії з М-пакетом тепер більше відрізняються зовні.

кросовери BMW, BMW X5, BMW X6, Новий BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Позаду оновлено ліхтарі
Фото: BMW

У салоні на передній панелі тепер встановлені два вигнуті дисплеї — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів і 14,9-дюймовий тачскрин мультимедіа. Замість важеля автоматичної КПП тепер кнопки.

кросовери BMW, BMW X5, BMW X6, Новий BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
Версії з М-пакетом тепер більше відрізняються за дизайном
Фото: BMW

Список опцій для BMW X5 і X6 розширили функція доступу в салон зі смартфону, інтернет 5G, система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

кросовери BMW, BMW X5, BMW X6, Новий BMW X5, BMW X5 2023 Fullscreen
На передній панелі встановлені два вигнуті дисплеї
Фото: BMW
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Бензинові й дизельні двигуни BMW X6 і X5 залишилися колишніми, але всі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. До того ж деякі з них отримали збільшення потужності. 3,0-літрова бензинова турбошістка тепер розвиває 380 к.с., а 3,0-літровий тубодизель — 298 к.с. V8 твін-турбо об'ємом 4,4 л, як і раніше, видає 530 к.с., але його крутний момент збільшений до 750 Нм.

Віддачу плаг-ін гібрида BMW X5 xDrive50e підвищили до 490 к.с. До того ж він отримав збільшену батарею і тепер може проїхати 64 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що нові BMW отримають зовнішні логотипи із освіжувачем повітря.