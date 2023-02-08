Представлені нові BMW X5 і X6: як змінилися популярні кросовери (відео)

Преміальні кросовери BMW X5 і X6 стали агресивнішими на вигляд, а їхні салон осучаснили. Двигуни отримали збільшення в потужності.

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У США відбулася презентація BMW X5 і X6 2023 модельного року. Кросовери преміум-класу пройшли фейсліфтинг і надійдуть у продаж із весни за ціною від 66 195 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

[ + – ] Передня частина стала агресивнішою на вигляд Фото: BMW

Новий BMW X5 2023 і його купеподібний побратим X6 стали агресивнішими на вигляд завдяки зміненим фарам і передньому бамперу. Решітка радіатора також оновлена, а ще отримала опційне діодне підсвічування. Позаду замінені ліхтарі. Версії з М-пакетом тепер більше відрізняються зовні.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: BMW

У салоні на передній панелі тепер встановлені два вигнуті дисплеї — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів і 14,9-дюймовий тачскрин мультимедіа. Замість важеля автоматичної КПП тепер кнопки.

[ + – ] Версії з М-пакетом тепер більше відрізняються за дизайном Фото: BMW

Список опцій для BMW X5 і X6 розширили функція доступу в салон зі смартфону, інтернет 5G, система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

[ + – ] На передній панелі встановлені два вигнуті дисплеї Фото: BMW

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Бензинові й дизельні двигуни BMW X6 і X5 залишилися колишніми, але всі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. До того ж деякі з них отримали збільшення потужності. 3,0-літрова бензинова турбошістка тепер розвиває 380 к.с., а 3,0-літровий тубодизель — 298 к.с. V8 твін-турбо об'ємом 4,4 л, як і раніше, видає 530 к.с., але його крутний момент збільшений до 750 Нм.

Віддачу плаг-ін гібрида BMW X5 xDrive50e підвищили до 490 к.с. До того ж він отримав збільшену батарею і тепер може проїхати 64 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що нові BMW отримають зовнішні логотипи із освіжувачем повітря.