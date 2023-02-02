Нові автомобілі BMW отримають зовнішні емблеми із освіжувачем повітря (фото)

Зовнішній ароматизатор у неробочому стані ховається під емблемою BMW. Після активації він починає випускати приємний аромат.

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У Німецькому відомство з патентів та товарних знаків помітили незвичайний патент BMW. Автовиробник розробив технологію, яка дозволить вбудовувати освіжувачі повітря на зовнішні емблеми. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У патенті сказано, що емблеми BMW спереду та ззаду зможуть підніматися, щоб оголити зовнішній ароматизатор повітря. Поки що невідомо, чи зможуть клієнти обирати запах самостійно.

[ + – ] У патенті BMW описано принцип роботи технології Фото: DPMA

Згідно з патентом, ароматизатор при наближенні власника авто випускатиме приємний аромат. При цьому пристрій може повертатись по горизонталі та вертикалі.

[ + – ] Технологія може з'явитися у майбутніх моделях BMW Фото: CarBuzz

Водій зможе керувати цією функцією або із салону автомобіля або за допомогою брелока. Для цієї системи передбачено багато застосувань.

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Патент не говорить про те, що пристрій обов'язково з'явиться у нових авто. Проте напрямок BMW щодо майбутніх моделей говорить про те, що вони отримають безліч інноваційних технологій.

Раніше Фокус писав, що BMW представили топову версію зарядженого седана M3 у кузові G80 з 550-сильним двигуном.