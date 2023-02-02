Нові автомобілі BMW отримають зовнішні емблеми із освіжувачем повітря (фото)
Зовнішній ароматизатор у неробочому стані ховається під емблемою BMW. Після активації він починає випускати приємний аромат.
У Німецькому відомство з патентів та товарних знаків помітили незвичайний патент BMW. Автовиробник розробив технологію, яка дозволить вбудовувати освіжувачі повітря на зовнішні емблеми. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У патенті сказано, що емблеми BMW спереду та ззаду зможуть підніматися, щоб оголити зовнішній ароматизатор повітря. Поки що невідомо, чи зможуть клієнти обирати запах самостійно.
Згідно з патентом, ароматизатор при наближенні власника авто випускатиме приємний аромат. При цьому пристрій може повертатись по горизонталі та вертикалі.
Водій зможе керувати цією функцією або із салону автомобіля або за допомогою брелока. Для цієї системи передбачено багато застосувань.Важливо
Патент не говорить про те, що пристрій обов'язково з'явиться у нових авто. Проте напрямок BMW щодо майбутніх моделей говорить про те, що вони отримають безліч інноваційних технологій.
Раніше Фокус писав, що BMW представили топову версію зарядженого седана M3 у кузові G80 з 550-сильним двигуном.