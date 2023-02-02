Новые автомобили BMW получат внешние эмблемы с освежителем воздуха (фото)
Внешний ароматизатор в нерабочем состоянии скрывается под эмблемой BMW. После активации он начинает излучать приятный аромат.
В Немецком ведомство по патентам и товарным знакам заметили необычный патент BMW. Автопроизводитель разработал технологию, которая позволит встраивать освежители воздуха во внешние эмблемы. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
В патенте сказано, что эмблемы BMW спереди и сзади смогут подниматься, чтобы обнажить внешний ароматизатор воздуха. Пока неизвестно, смогут ли клиенты выбирать запах самостоятельно.
Согласно патенту, ароматизатор при приближении владельца авто будет испускать приятный аромат. При этом устройство может поворачиваться по горизонтали и вертикали.
Водитель сможет управлять этой функцией либо из салона автомобиля либо при помощи брелока. Для этой системы предусмотрено множество применений.Важно
Патент не говорит о том, что устройство обязательно появится в новых авто. Тем не менее направление BMW касательно будущих моделей говорит о том, что они получат множество инновационных технологий.
Ранее Фокус писал, что BMW представили топовую версию заряженного седана M3 в кузове G80 с 550-сильным двигателем.